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Једна особа погинула, 16 повријеђено: Одређен притвор возачу комбија

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 12:44

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Једна особа погинула, 16 повријеђено: Одређен притвор возачу комбија
Фото: Viber / Patrola CG, SZS Kotor

Возачу из Котора чији су иницијали Љ.М. одређен је притвор због сумње да је изазвао саобраћајну несрећу која се 12. јула догодила у мјесту Липци у којој је једно лице погинуло, а 16 повријеђено.

Притвор је одређен на приједлог Основног државног тужилаштва у Котору, саопштено је из овог тужилаштва.

Несрећа се догодила када је минибус, који се кретао из правца Никшића, ударио у камену косину са десне стране поред пута и преврнуо се.

Према прелиминарним подацима, узрок несреће је премор и поспаност возача.

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Тагови :

удес

Саобраћајна несрећа

Црна Гора

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