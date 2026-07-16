Једна особа погинула, 16 повријеђено: Одређен притвор возачу комбија

Аутор:АТВ редакција
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Возачу из Котора чији су иницијали Љ.М. одређен је притвор због сумње да је изазвао саобраћајну несрећу која се 12. јула догодила у мјесту Липци у којој је једно лице погинуло, а 16 повријеђено.
Притвор је одређен на приједлог Основног државног тужилаштва у Котору, саопштено је из овог тужилаштва.
Несрећа се догодила када је минибус, који се кретао из правца Никшића, ударио у камену косину са десне стране поред пута и преврнуо се.
Према прелиминарним подацима, узрок несреће је премор и поспаност возача.
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