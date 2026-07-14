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Једна особа погинула, 16 повријеђено: Предложен притвор за возача комбија

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 13:08

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Једна особа погинула, 16 повријеђено: Предложен притвор за возача комбија
Фото: SZS Kotor

Дежурни државни тужилац Основног државног тужилаштва у Котору је предложио одређивање притвора осумњиченом лицу М.Љ. (68) из Котора због постојања основане сумње да је учинио кривично дјело тешка дјела против безбиједности јавног саобраћаја.

Он је управљао аутобусом који је учествовао у удесу у Липцима када је страда једна особа, а 16 повријеђено.

- Осумњичени је 12. јула ове године у месту Липци, општина Котор, управљао путничким моторним возилом – аутобусом који је учествовао у саобраћајној незгоди у којој је смртно страдала путница у аутобусу Ј.С. (21) из Ниша, док је 16 путника задобило тјелесне повреде - наводи се саопштењу ОДТ Котор.

Како је јуче саопштено из Министарства здравља Црне Горе тешко повријеђени десетогодишњи дјечак, који је хоспитализован у Клиничком центру Црне Горе.

Од 14 пацијената смјештених у Специјалној болници "Васо Ћуковић" у Рисну, троје је пуштено на кућно лијечење, док је пет особа и даље на интензивној њези, преноси Танјуг.

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Тагови :

удес

Црна Гора

Саобраћајна несрећа

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