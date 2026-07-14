Брату шпанског премијера забрањено вршење јавних функција девет година

Аутор:АТВ редакција
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Шпанац Давид Санчез, брат премијера Шпаније Педра Санчеза, проглашен је кривим за административни прекршај и забрањено му је обављање јавне функције девет година, у случају који се тиче одлуке покрајинске владе Бадахоза да га 2017. године именује на високу функцију у области културе, показали су судски документи у које је Ројтерс имао увид.
Давид Санчез је оптужен да је имао корист од именовања на функцију која се спремала конкретно за њега због тога што је брат премијера Шпаније.
Суд у Бадахозу навео је у одлуци да је функција која је додијељена Давиду Санчезу створена без стварне административне потребе и да је он имао само лични интерес у свему томе.
Тим одбране има право на жалбу.
Педро Санчез је одбацио оптужбе против његовог брата, тврдећи да се ради о "политички мотивисаној десничарској кампањи усмјереној против њега", преноси Срна.
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