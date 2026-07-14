Пса однијела бујица, дјевојка ускочила да га спаси

Аутор:АТВ редакција
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Једна Кинескиња одбила је да напусти свог пса након што га је бујица више пута однијела током поплава изазваних тајфуном Мајсак у аутономној области Гуангси.
Послије неколико драматичних минута, пролазници су донели дугачак бамбусов штап, захваљујући којем су и жена и пас безбједно извучени.
🌊🐕 Nije htela da ostavi svog psa: Borba za život i spasavanje nakon tajfuna u Kini— Sputnik Србијa (@rs_sputnik) July 13, 2026
Jedna Kineskinja odbila je da napusti svog border koli psa nakon što ga je bujica više puta odnela tokom poplava izazvanih tajfunom Majsak u autonomnoj oblasti Guangsi.
🦮 Posle nekoliko… pic.twitter.com/ROubC6UBQo
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