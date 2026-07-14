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Пса однијела бујица, дјевојка ускочила да га спаси

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 13:11

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Кина поплаве
Фото: Društevna mreža X/Sputnik Srbija

Једна Кинескиња одбила је да напусти свог пса након што га је бујица више пута однијела током поплава изазваних тајфуном Мајсак у аутономној области Гуангси.

Послије неколико драматичних минута, пролазници су донели дугачак бамбусов штап, захваљујући којем су и жена и пас безбједно извучени.

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Тагови :

Кина

Поплаве

пас

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