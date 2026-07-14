Мирнес Рибић побјегао из затвора у Тузли, расписана потрага

Аутор:АТВ редакција
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Осуђеник Мирнес Рибић из Лукавца побјегао је из Казнено-поправног завода (КПЗ) Козловац у Тузли, а за њим је расписана интерна потјерница.
Како пише Кликс Рибић је из ове казнено-поправне установе побјегао јуче, док је издржавао затворску казну. Надлежне службе одмах су покренуле потрагу, а у току су активности на његовом проналаску.
"Оперативном центру јуче је пријављено да се М. Р. рођен 1997. године није појавио на радном мјесту у оквиру Казнено-поправног завода. Након тога, случај је даље пријављен одсјеку за потраге који је расписао оперативну и централну потјерницу", рекла је портпарол Управе полиције МУП-а ТК Аднана Спречић.
Рибић је боравио у КПЗ-у који је полуотвореног типа, а у свом саставу има радну јединицу Економија Козловац те одређени затвореници имају могућност радног ангажмана на одређеним пословима. Међу таквима је управо и Рибић.
Иначе, он је јавности познат по случају бруталног премлаћивања мушкарца из Тузле, које је у априлу 2025. године починио заједно са својим братом Нермином Рибићем.
Тај случај изазвао је велику пажњу јавности због тежине нанесених повреда и околности под којима се напад догодио.
Околности Рибићевог бијега и ток потраге јавности засад нису саопштени.
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