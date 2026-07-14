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Мирнес Рибић побјегао из затвора у Тузли, расписана потрага

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 13:17

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Мирнес Рибић побјегао из затвора у Тузли, расписана потрага

Осуђеник Мирнес Рибић из Лукавца побјегао је из Казнено-поправног завода (КПЗ) Козловац у Тузли, а за њим је расписана интерна потјерница.

Како пише Кликс Рибић је из ове казнено-поправне установе побјегао јуче, док је издржавао затворску казну. Надлежне службе одмах су покренуле потрагу, а у току су активности на његовом проналаску.

Није се појавио на радном мјесту

"Оперативном центру јуче је пријављено да се М. Р. рођен 1997. године није појавио на радном мјесту у оквиру Казнено-поправног завода. Након тога, случај је даље пријављен одсјеку за потраге који је расписао оперативну и централну потјерницу", рекла је портпарол Управе полиције МУП-а ТК Аднана Спречић.

Рибић је боравио у КПЗ-у који је полуотвореног типа, а у свом саставу има радну јединицу Економија Козловац те одређени затвореници имају могућност радног ангажмана на одређеним пословима. Међу таквима је управо и Рибић.

Брутално премлаћивање

Иначе, он је јавности познат по случају бруталног премлаћивања мушкарца из Тузле, које је у априлу 2025. године починио заједно са својим братом Нермином Рибићем.

Тај случај изазвао је велику пажњу јавности због тежине нанесених повреда и околности под којима се напад догодио.

Околности Рибићевог бијега и ток потраге јавности засад нису саопштени.

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Тагови :

Мирнес Рибић

Бјегунац

потрага

Тузла

лице с потјернице

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