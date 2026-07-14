Logo

Освјежите љето уз Тесла и TCL климе из m:tel понуде

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 13:38

Коментари:

0
Мтел клима уређаји
Фото: m:tel

Модерне климе за ваш дом.

Обезбиједите свјежину вашег дома и припремите се за зиму уз Тесла и TCL инвертер клима уређаје из m:tel понуде. Издвајамо вам три поуздана клима уређаја за угодну температуре током цијеле године.

Tesla TT34TP91-1232IHWT нуди одличан однос цијене и квалитета. Енергетски ефикасан рад, Wi-Fi управљање, практичне функције попут I Feel i Self Clean, као и могућност гријања при веома ниским спољним температурама, пружају висок ниво комфора током цијеле године.

TCL BreezeIN TAC-12CHSD/UG11V3AH доноси висок ниво комфора захваљујући иновативној Gentle Breeze технологији која распршује ваздух кроз посебне микроотворе, пружајући пријатно хлађење без директног струјања ваздуха. Напредна технологија за оптимизацију потрошње енергије чини овај модел одличним избором за сваки дом.

TCL TAC-18CHSD/ZG41IH представља одлично рјешење за ефикасну климатизацију већих просторија. Снажне перформансе и паметне функције омогућавају брзо постизање жељене температуре и једноставно управљање.

Изаберите модел који најбоље одговара вашем простору. Идеална температура је на дохват руке уз m:tel пакете и на мјесечне рате!

За више информација о Тесла и TCL клима уређајима посјетите www.mtel.ba или позовите 0800 50 000.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Mtel

Тесла

клима уређаји

ТЦЛ

Коментари (0)

Прочитајте више

Самсунг

Друштво

Креативност која настаје у тренутку

4 д

0
Samsung Galaxy S26 Ultra

Друштво

Приватност у покрету: Како Galaxy S26 серија штити ваш екран и податке

1 мј

0
Фудбалери БиХ на тренингу пред почетак Свјетског првенства

Фудбал

Познато ко преноси Свјетско првенство

1 мј

0
У првом плану Јелена Триван гостовање

Економија

Триван: Вјештачка интелигенција је нужност, неминовност и будућност

1 мј

2

Више из рубрике

Гранични прелаз Зупци колона гужва

Друштво

Гужве на границама: Најдуже се чека на ГП Зупци и Велика Кладуша

3 ч

0
Наочале

Друштво

Колико је боја стакала важна у одабиру наочала: Шта кажу стручњаци?

5 ч

0
Гранични прелаз Зупци колона возила

Друштво

Појачана фреквенција возила широм Српске, највеће гужве на Изачићу

7 ч

0
Град Бањалука

Друштво

Вријеме у Српској: Од 36 степени до пљускова са грмљавином

7 ч

0

  • Најновије

15

18

Еуфорија у Софији, ''црвено-плави'' имају серум за Левски: Борац на европској раскрсници

15

15

Кина оборила рекорд: Извезено милион аутомобила у јуну

15

14

Ужас: Силована дјевојчица из Приједора, ухапшен осумњичени

15

13

Дјеци забрањена вожња електричних тротинета у Сјеверној Македонији

15

06

Три знака која не треба игнорисати: "Витамин сунца" може да вам недостаје иако је љето

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима