Освјежите љето уз Тесла и TCL климе из m:tel понуде

Аутор:АТВ редакција
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Модерне климе за ваш дом.
Обезбиједите свјежину вашег дома и припремите се за зиму уз Тесла и TCL инвертер клима уређаје из m:tel понуде. Издвајамо вам три поуздана клима уређаја за угодну температуре током цијеле године.
Tesla TT34TP91-1232IHWT нуди одличан однос цијене и квалитета. Енергетски ефикасан рад, Wi-Fi управљање, практичне функције попут I Feel i Self Clean, као и могућност гријања при веома ниским спољним температурама, пружају висок ниво комфора током цијеле године.
TCL BreezeIN TAC-12CHSD/UG11V3AH доноси висок ниво комфора захваљујући иновативној Gentle Breeze технологији која распршује ваздух кроз посебне микроотворе, пружајући пријатно хлађење без директног струјања ваздуха. Напредна технологија за оптимизацију потрошње енергије чини овај модел одличним избором за сваки дом.
TCL TAC-18CHSD/ZG41IH представља одлично рјешење за ефикасну климатизацију већих просторија. Снажне перформансе и паметне функције омогућавају брзо постизање жељене температуре и једноставно управљање.
Изаберите модел који најбоље одговара вашем простору. Идеална температура је на дохват руке уз m:tel пакете и на мјесечне рате!
За више информација о Тесла и TCL клима уређајима посјетите www.mtel.ba или позовите 0800 50 000.
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