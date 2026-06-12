Приватност у покрету: Како Galaxy S26 серија штити ваш екран и податке

Аутор:АТВ
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Паметни телефони одавно више нису само уређаји за размјењивање позива и порука. Поред ових основних функција, сада се у њима налазе и наши пословни мејлови, приватне фотографије, лични документи, банковни рачуни и лозинке – све што не бисмо тек тако жељели да покажемо случајном пролазнику. Ипак, непознати људи свакодневно имају слободан поглед на наш екран док сједимо у јавном пријевозу, радимо из кафића или чекамо у реду.
Ново Samsung истраживање указало је на феномен такозване „случајне публике“ – људи који случајно, из радозналости или једноставно зато што су довољно близу, виде садржај на туђем екрану. Јавни пријевоз је мјесто на којем екран најлакше постаје видљив другима, а одмах иза њега налазе се редови, кафићи, ресторани и друга мјеста на којима људи проводе вријеме једни поред других.
Колико пута вам се догодило да у аутобусу или кафићу неко сједи толико близу вас да може јасно да види шта радите на телефону? Свима нам се некад десило да се устручавамо да обавимо нешто на телефону док се налазимо на јавном мјесту, управо из страха да ће неко видјети наш екран. Паметни телефони су постали централно мјесто за комуникацију, посао и забаву, због чега је тема наше приватности сада важнија него икад.
Класичне фолије за приватност утичу на квалитет и освијетљеност екрана, али и на могућност откључавања телефона помоћу отиска прста. Зато Samsung Galaxy S26 Ultra доноси први Privacy Display екран на паметном телефону интегрисан директно у хардвер уређаја. Када је Privacy Display активан, приказ остаје јасан особи која гледа директно у екран, док је видљивост из бочних углова значајно смањена.
Захваљујући овој функцији, више не морате да окрећете телефон под чудним угловима, смањујете освијетљеност или потпуно одлажете кориштење телефона како бисте сачували приватност при обављању свакодневних активности. Било да се налазите у градском пријевозу, авиону или у препуном кафићу, имате потпуну контролу над оним што други могу да виде.
За додатну заштиту од нежељеног приступа приватном садржају, телефони из Samsung Galaxy S серије посједују и функцију Secure folder. Ова фасцикла представља заштићени простор у који можете премјестити све врсте садржаја, попут приватних фотографија, докумената, али и читавих апликација.
Садржај који се овдје налази је потпуно заштићен, а могућност уклањања Secure folder иконе са почетног екрана и из листе апликација пружа додатну сигурност. Било да се ради о особи из вашег окружења или о изгубљеном уређају, уколико се ваш телефон нађе у рукама неког другог, можете бити потпуно сигурни да неће имати приступ ниједном садржају који није намијењен за њихове очи.
Док Privacy Display штити оно што се види извана, Samsung Knox штити оно што се налази унутар уређаја. Knox је сигурносна платформа уграђена у Samsung Galaxy уређаје која штити податке са вашег телефона на више нивоа, почев од хардвера и чипа, преко оперативног система, па све до апликација и корисничких података. Захваљујући овој платформи, осјетљиви подаци чувају се у заштићеном простору одвојеном од остатка система, односно на сопственом процесору и меморији. То значи да ваше платне картице, пословни документи, приватне фотографије, здравствени подаци и комуникација са породицом и пријатељима остају сигурни у случају различитих сигурносних пријетњи.
У времену када телефон користимо практично свуда – од јутарњег путовања на посао до вечерњег прегледања садржаја код куће – приватност више није луксуз, већ саставни дио свакодневног дигиталног искуства. Сигурност на телефону данас подразумијева заштиту од невидљивих дигиталних пријетњи, али и од свакодневних погледа преко рамена. Управо зато је веома важно посједовати уређај који ће овом питању приступати подједнако озбиљно као и ви.
Самсунг инспирише свијет и обликује будућност идејама и технологијама које доносе трансформацију. Компанија редефинише свјетове телевизора, дигиталног оглашавања, паметних телефона, носивих уређаја, таблета, кућних апарата и мрежних система, као и меморије, LSI система и ливених рјешења. Samsung такође усавршава технологије медицинских снимања, HVAC рјешења и роботику, а исто тако ствара иновативне аутомобилске и аудио производе преко компаније Harman. Уз свој SmartThings екосистем, отворену сарадњу са партнерима и интегрисање АИ у своју понуду, Самсунг пружа савршено и интелигентно повезано искуство. За најновије вијести посјетите Samsung Newsroom на адреси https://www.samsung.com/ba/news/
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