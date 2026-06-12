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Стижу сунчани дани: Сутра до 30 степени целзијусових

Аутор:

АТВ
12.06.2026 14:50

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Стижу сунчани дани: Сутра до 30 степени целзијусових
Фото: Pexels

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће бити сунчано вријеме уз малу до умјерену облачност и температуру ваздуха до 30 степени Целзијусових.

Јутро ће бити претежно ведро, на сјеверу облачније, локално око ријека и по котлинама пролазна магла.

У наставку дана облачност са сјевера шириће се ка свим крајевима и понегдје може пасти и мало кише, а биће и дужих сунчаних периода, док ће на југу бити сунчаније, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Дуваће слаб до умјерен вјетар, сјеверних смјерова, а на југу умјерена, повремено и јака бура.

Минимална температура ваздуха биће од осам до 13, на југу око 15, у вишим предјелима од пет, а дневна од 23 степена на истоку до 30 на југу и западу, у вишим предјелима од 19 степени Целзијусових.

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Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, данас у Српској и ФБиХ преовладава умјерено до претежно облачно и сунчано вријеме.

Температура ваздуха измјерена у 14.00 часова: Чемерно 13, Хан Пијесак 14, Гацко и Соколац 15, Сарајево 18, Зворник и Сребреница 19, Бијељина и Рибник 21, Бањалука, Добој, Приједор, Требиње и Мостар 25 степени Целзијусових.

/СРНА/

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