Стижу сунчани дани: Сутра до 30 степени целзијусових

Аутор:АТВ
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У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће бити сунчано вријеме уз малу до умјерену облачност и температуру ваздуха до 30 степени Целзијусових.
Јутро ће бити претежно ведро, на сјеверу облачније, локално око ријека и по котлинама пролазна магла.
У наставку дана облачност са сјевера шириће се ка свим крајевима и понегдје може пасти и мало кише, а биће и дужих сунчаних периода, док ће на југу бити сунчаније, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Дуваће слаб до умјерен вјетар, сјеверних смјерова, а на југу умјерена, повремено и јака бура.
Минимална температура ваздуха биће од осам до 13, на југу око 15, у вишим предјелима од пет, а дневна од 23 степена на истоку до 30 на југу и западу, у вишим предјелима од 19 степени Целзијусових.
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Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, данас у Српској и ФБиХ преовладава умјерено до претежно облачно и сунчано вријеме.
Температура ваздуха измјерена у 14.00 часова: Чемерно 13, Хан Пијесак 14, Гацко и Соколац 15, Сарајево 18, Зворник и Сребреница 19, Бијељина и Рибник 21, Бањалука, Добој, Приједор, Требиње и Мостар 25 степени Целзијусових.
/СРНА/
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