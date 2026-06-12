Ел Нињо се враћа, метеоролози упозоравају: Ово би могло бити најгоре до сада

Аутор:АТВ
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Ел Нињо поново јача у тропском Пацифику, а метеоролози упозоравају да би током надолазеће зиме могао досегнути изузетно снажан интензитет.
Услови овог временског феномена већ су присутни, а очекује се да ће се додатно појачати током зиме на сјеверној хемисфери, саопштила је америчка Национална управа за океане и атмосферу (НОАА).
Због неуобичајено високих температура мора у тропском Пацифику, овај временски феномен, који се редовно понавља, очекивао се мјесецима. Стручњаци упозоравају на могућност појаве екстремнијих временских прилика, попут суша и поплава, уз ризик од обарања рекорда у глобалној просјечној температури.
"Постоји 63 одсто шансе да ће током новембра и јануара Ел Нињо достићи врло снажан интензитет, што би га уврстило међу највеће догађаје те врсте у историји мјерења, која сеже до 1950. године", навели су из НОАА.
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Овај природни временски феномен, који се обично јавља сваке двије до седам година, посљедњи пут је забиљежен у периоду од 2023. до 2024. године. Тај догађај био је један од пет најснажнијих Ел Ниња од почетка мјерења и значајно је допринио томе да 2024. постане најтоплија година од почетка индустријске ере.
Ел Нињо додатно погоршава посљедице климатских промјена изазваних људским дјеловањем. Његови учинци се највише осјећају кроз интензивне суше и поплаве у различитим регијама, посебно на јужној хемисфери. Што се тиче Европе, према досадашњим анализама, посљедице овог феномена на европском континенту су релативно ограничене, преноси Дневник.хр.
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