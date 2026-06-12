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Умјесто омекшивача сипајте три кашике ове течности: Веш ће бити мекши него икада

Аутор:

АТВ
12.06.2026 08:52

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Машина за прање веша
Фото: RDNE Stock project/Pexels

Најједноставнија замјена за омекшивач можда вам већ стоји у кухињи — а да је годинама игноришете.

Ријеч је о бијелом алкохолном сирћету које се може користити у машини за прање веша као природна алтернатива омекшивачу.

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Како дјелује сирће у прању?

Током прања, омекшивачи често остављају танак слој на влакнима тканине. Временом тај слој може смањити упојност, нарочито код пешкира.

Сирће, као блага киселина, помаже да се:

  • уклоне остаци детерџента
  • смањи каменац из воде
  • освјеже влакна тканине

Након прања, мирис сирћета не остаје на вешу јер испарава током сушења.

Како се користи?

У преграду за омекшивач сипа се:

око 3 кашике бијелог алкохолног сирћета (за стандардно прање)

Машина га аутоматски пушта у фази задњег испирања.

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За тврђу воду количина се може благо повећати, док се за осјетљиве тканине може користити мања доза.

Пешкири као нови

Посебно се истиче ефекат на пешкире — постају мекши и боље упијају влагу након неколико прања без накупљених остатака детерџента.

Такође, сирће може помоћи у уклањању непријатних мириса који се задржавају у влажном вешу.

Да ли је безбједно за машину?

Бијело алкохолно сирће у умјереним количинама углавном се сматра безбједним за машину и може помоћи у смањењу каменца у гуменим дијеловима.

Не препоручује се прекомјерна употреба нити мијешање са детерџентима у истој фази прања, преноси Глас Српске.

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Важно ограничење

Сирће не замјењује детерџент — оно служи искључиво као замјена за омекшивач. За прање и уклањање мрља и даље је неопходан основни препарат за прање веша.

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Подијели:

Тагови :

прање веша

Одјећа

омекшивач

сирће

веш машина

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