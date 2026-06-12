Умјесто омекшивача сипајте три кашике ове течности: Веш ће бити мекши него икада

Аутор:АТВ
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Најједноставнија замјена за омекшивач можда вам већ стоји у кухињи — а да је годинама игноришете.
Ријеч је о бијелом алкохолном сирћету које се може користити у машини за прање веша као природна алтернатива омекшивачу.
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Током прања, омекшивачи често остављају танак слој на влакнима тканине. Временом тај слој може смањити упојност, нарочито код пешкира.
Сирће, као блага киселина, помаже да се:
Након прања, мирис сирћета не остаје на вешу јер испарава током сушења.
У преграду за омекшивач сипа се:
око 3 кашике бијелог алкохолног сирћета (за стандардно прање)
Машина га аутоматски пушта у фази задњег испирања.
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За тврђу воду количина се може благо повећати, док се за осјетљиве тканине може користити мања доза.
Посебно се истиче ефекат на пешкире — постају мекши и боље упијају влагу након неколико прања без накупљених остатака детерџента.
Такође, сирће може помоћи у уклањању непријатних мириса који се задржавају у влажном вешу.
Бијело алкохолно сирће у умјереним количинама углавном се сматра безбједним за машину и може помоћи у смањењу каменца у гуменим дијеловима.
Не препоручује се прекомјерна употреба нити мијешање са детерџентима у истој фази прања, преноси Глас Српске.
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Сирће не замјењује детерџент — оно служи искључиво као замјена за омекшивач. За прање и уклањање мрља и даље је неопходан основни препарат за прање веша.
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