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Ријешите се пужева у башти: Бјеже као луди - треба вам само 1 састојак из кухиње

Аутор:

АТВ
09.06.2026 22:02

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Ријешите се пужева у башти: Бјеже као луди - треба вам само 1 састојак из кухиње

Једна од најпознатијих метода за уклањање пужева у башти јесте употреба природних решења која помажу да се њихова популација значајно смањи или потпуно сузбије.

На тај начин не само да рециклирате кухињски отпад, већ и формирате заштитну баријеру која помаже да се осjетљиве биљке сачувају од оштећења.

Ова техника се заснива на томе да груба и оштра текстура љуски представља непријатну физичку препреку за пужеве. Пошто им отежава кретање и може да исушује њихов слузни слој, они углавном избјегавају такве површине.

Принцип је у томе да се љуске оперу, осуше и затим уситне у крупније комаде, након чега се распореде око биљака које желите да заштитите. Њихова груба и абразивна површина ствара физичку баријеру коју пужеви избјегавају, јер им отежава кретање и нарушава слузни слој од кога зависе за кретање и заштиту од исушивања.

Поред заштитне улоге, љуске од јаја могу временом обогатити земљиште калцијум-карбонатом, што доприноси његовој структури и здрављу биљака. Ипак, важно је нагласити да ова метода није потпуно поуздана и не пружа увијек потпуну заштиту од пужева.

Због тога се препоручује да се користи у комбинацији са другим мерама, попут ручног уклањања пужева, постављања замки или примјене додатних физичких баријера као што су бакарне траке или грубљи материјали у земљишту.

(информер)

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Тагови :

пужеви

кухиња

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