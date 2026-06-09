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Како расхладити дом без климе и вентилатора?

Аутор:

АТВ
09.06.2026 14:47

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Уређена дневна соба са клима уређајем
Фото: Pexel/Max Vakhtbovycn

Природно хлађење дома постоји вијековима, а не кошта вас ни динара струје. Док ви размишљате да ли да упалите климу која вас после боли глава, људи у најтоплијим дијеловима Индије расхлађују куће обичном завјесом и прскалицом за воду. Трик је толико једноставан да дјелује сумњиво, а ипак ради.

Врели ваздух који уђе кроз прозор умије да претвори спаваћу собу у рерну. Вентилатор само размазује ту топлоту по соби. Промаја донесе још топлији ваздух споља. Клима исуши грло и изазове главобољу. Негдје између свих тих лоших опција крије се рјешење које су наше прабаке интуитивно користиле вешањем мокрих чаршава на прозор.

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Индијски трик који расхлађује кућу без климе

У врелим крајевима Индије људи вијековима каче завесе од биљке зване ветивер на врата и прозоре. Ту завјесу редовно прскају водом. Када сув и врео ваздух прође кроз влажну завјесу, вода почиње да испарава и при томе узима топлоту из ваздуха. Тако ваздух који улази у кућу постаје хладнији и влажнији.

Ова завјеса се на хиндију зове „кхус“ и има благ, земљани мирис који многи обожавају. Али срж трика није биљка. Срж је испаравање воде.

Како вода хлади ваздух

Када течна вода прелази у пару, троши енергију. Ту енергију узима из околног ваздуха у облику топлоте. Резултат: ваздух око влажне површине постаје осјетно хладнији. Исти принцип осјетите када изађете мокри из базена и одједном вам је хладно на вјетру.

Зато овај природан расхладни трик најбоље ради у сувим крајевима. Ако је ваздух већ влажан и љепљив, испаравање иде споро и ефекат је слабији.

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Како да расхладите дом без климе већ данас

Ветивер код нас тешко набављате, али сам принцип прилагодите ономе што имате код куће. Ево конкретних корака:

Окачите влажан, густ памучни чаршав или стару завјесу преко отвореног прозора са ког дува вјетар

Прскалицом за цвијеће попрскајте тканину да буде влажна, али не да капље

Поновите прскање на сваких сат времена, чим се тканина осуши

Вентилатор окрените да дува ка влажној завеси, а не ка вама, па пропушта хладнији ваздух у собу

Да ли ово заиста ради или је градска легенда?

Ради, али под условом. Испаравање хлади ваздух само док је спољни ваздух сув и док кроз влажну тканину пролази струјање. У спарном дану без вјетра ефекат је готово никакав.

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Највећа грешка коју људи праве: попрскају завесу једном ујутру и очекују свјежину до мрака. Тканина се осуши за сат-два и хлађење престаје. Без поновног прскања, ово је само мокра крпа на прозору.

Друга честа грешка је вјешање влажне тканине у затвореној соби без протока ваздуха. Тада само повећате влажност и простор постане још загушљивији. Ваздух мора да пролази кроз завјесу, иначе нема ефекта.

(Крстарица)

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Тагови :

Клима уређај

љето

врућина

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