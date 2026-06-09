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За 35 минута до црногорског приморја: Авион из Црне Горе слетио на бањалучки аеродром

Аутор:

АТВ
09.06.2026 11:55

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Први путници промотивног лета Тиват-Бањалука слетјели су на бањалучки аеродром.
Фото: АТВ

Први путници промотивног лета Тиват-Бањалука авионом "Ер Монтенегро" слетјели су на Међународни аеродром Бањалука.

Валентина Кецман, в.д. директора "Аеродроми Републике Српске", истакла је да је линија Тиват-Бањалука од велике важности за грађане Републике Српске, због успостављања авио линије Српске и Црне Горе.

Истакла је да грађани Српске имају прилику да за неких 35 минута дођу до црногорског приморја.

Када је ријеч о цијени карата за ову авионску линију, Кецманова је истакла да је промотивна повратна карта 107 евра, те да ће лет бити два пута седмично.

Након слијетања авиона одржаће се свечаност поводом реализације промотивног лета, којој ће присуствовати министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

аеродром Бањалука

Тиват

путници

летови

Бањалука

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