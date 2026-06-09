Дани духовне културе Русије 11. и 12. јуна у Бањалуци

Аутор:АТВ
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У Бањалуци ће 11. и 12. јуна бити одржани Дани духовне културе Русије, што је један од водећих међународних пројеката Министарства културе Руске Федерације.
Пројекат Дани духовне културе Русије реализује се уз учешће Министарства иностраних послова Руске Федерације и Руске православне цркве, а усмјерен је на популаризацију духовно-моралних вриједности руског народа и националне културе у иностранству.
Отварање је планирано за четвртак, 11. јун, у Банском двору у Бањалуци концертом Патријаршијског хора Храма Христа Спаситеља под вођством Илије Толкачева, најављено је из Аутономне некомерцијалне организације "Руске сезоне", која је организатор.
За петак, 12. јун, планирано је отварање изложбе фотографија "О миру цијелог свијета" и пројекције филма "Дјело пастира", а поводом овогодишњег обиљежавања 80. рођендана Његове светости патријарха московског и све Русије Кирила.
Ријеч је о изложби фотографија из различитих периода служења патријарха Кирила која приказују богослужења у главним саборним храмовима Русије и изван њених граница, сусрети Његове светости са вјерницима, са представницима других конфесија, лидерима држава, посјете различитим земљама.
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Задатак изложбе је, како се наводи, да јасно покаже да дјелатност поглавара Руске православне цркве служи као мост између традиције и савременог, између народа и култура, да подсјети на улогу Цркве као чувара историјског памћења и моралних вриједности, посебно важних у доба глобалних изазова и промјена.
Филм "Дјело пастира" снимљен је поводом 15 година од устоличења патријарха Кирила.
У петак, 12. јуна, у Бањалуци је планиран и концерт заслужне умјетнице Русије.
Нине Шацке и Ансамбла младих солиста Националног академског оркестра народних инструмената Русије "Николај Осипов".
Наступ ће бити одржан у оквиру фестивала "Балкан-фест", а на програму су обраде руских народних мелодија, оригинална дјела за ансамбл руских народних инструмената, као и познате руске народне пјесме и романсе.
Ансамбл "Н.П.Осипов" је формиран прије неколико година, чине га руски умјетници – лауреати сверуских и међународних такмичења.
Од 2008. године Дани духовне културе Русије одржани су у више од 50 земаља.
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