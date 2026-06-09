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Електро-Бијељина: Радови на више далековода на подручју Зворника

Аутор:

АТВ
09.06.2026 09:13

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Радници "Електро-Бијељине" ће у сриједу 10. јуна 2026. године изводити радове на годишњем ремонту.
Фото: Уступљена фотографија

Радници "Електро-Бијељине" ће у сриједу, 10. јуна 2026. године, изводити радове на годишњем ремонту ТС 35/10 kV Козлук и припадајућим 10 kV далеководима - Карака, Кисељак, Роћевић и Стандард.

Плански ремонт ТС Козлук биће у сриједу у времену од 9 до 17 часова и тада ће без електричне енергије бити око 3.000 корисника у насељеним мјестима Тршић, Табанци, Козлук, Угљари, Скочић, Трновица, Јасеница, Кисељак, Пађине и Роћевић.

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"Молимо кориснике да уваже најављене радове и застој у испоруци електричне енергије", наводе из "Електро-Бијељине".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Електро-Бијељина

Зворник

Далековод

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