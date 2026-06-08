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Погонска спремност: ХЕ на Дрини премашиле динамички план производње

Аутор:

АТВ
08.06.2026 14:23

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Хидроелектране на Дрини, Вишеград
Фото: АТВ

Хидроелектране на Дрину у Вишеграду, у поређењу са истим периодом претходне године, захваљујући доброј хидролошкој ситуацији, погонској спремности и доброј организацији, премашили су за двије трећине динамички план производње.

Од планираних 910 гигават часова ,у првих пет мјесеци, произвели су око 600 гигават часова, што је раст у односу на 2024 и 2025 годину. Није било такозваног просипања воде на преградном профиле бране.

На ХЕ Вишеград редовно се спроводе све активности у складу са динамичким планом производње. У току је припремна фаза за ремонтне активности,које трају три мјесеца, на три генератора инсталисане снаге 105 мегавата. Годишњи ремонт, почиње првог јула, траје до краја септембра. Радове изводи техничко особље ХЕ Вишеград.

"Што се тиче стандардних проблема, и даље их имамо са преносном мрежом и свим другим факторима који се још увијек не рјешавају. Такве ствари превазилазимо захваљујући искуству и спремности нашег командног особља које управља електраном и захваљујући доброј сарадњи са диспечерима у нашем матичном предузећу. Када дође до таквих вандредних ситуација онда слиједи усаглашавање и проналажење оптималног стања. И даље изражава наду да ће се у скорије вријеме ријешити проблем пренапона у мрежи јер то не погађа само хидроелектрану Вишеград него цијели електроенергетски систем", рекао је Даеко Андрић, извршни директор за производњу и управљање ХЕ Вишеград.

Слике плутајућег отпада у близини преградног профила ХЕ Вишеград понављају се из године у годину. То показује потпуни недостатак системског рјешења надлежних институција у три државе. Упркос бројним обећањима и најавама из Србије и Црне Горе, од трајног рјешавања проблема ништа се суштински не мијења .Траже се системска рјешења ,а отпад и даље плута.

Као друштвено одговорно предузеће, ХЕ на Дрини су друштвени регулатор свих збивања у општини Вишеград. Активни су у области спорта, културе и умјетности. Граде нове, а реновирају старе објекте од изузетне друштвеног значаја. Помажу старе и младе у свим сферама живота.

ХЕ на Дрини на основу климатских промјена и негативног ефекта вода будуће производне планове прилагодиће новим условима производње. Поред производње електричне енергије, борбом са отпадом и заштитом животне средине, у приобалном дијели Вишеградског језера ,обавезни су да сваке године изврше порибљавање са три тоне млађи шарана и двије и по тоне пастрмке

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

ХЕ на Дрини

ријека дрина

Вишеград

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