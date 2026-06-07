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Положени вијенци за погинуле припаднике одреда "Јахорина"

Аутор:

АТВ
07.06.2026 12:28

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Код Централног спомен-обиљежја погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата на Палама данас су положени вијенци у знак сјећања на 30 погинулих припадника Првог одреда Специјалне бригаде полиције МУП-а Републике Српске "Јахорина".
Фото: Срна

Код Централног спомен-обиљежја погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата на Палама данас су положени вијенци у знак сјећања на 30 погинулих припадника Првог одреда Специјалне бригаде полиције МУП-а Републике Српске "Јахорина".

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је да полиција мора да има добре плате и веома добру опрему.

Минић је истакао да су то били најспремнији момци који су кренули у одбрану српског народа. Истакао је велики значај имати спремног борца у тим данима, а да чињеница да су обезбјеђивали тадашњег предсједника и Владу говори да су то били најспремнији момци и да су због тога поднијели и велике жртве.

Вијенце су положили предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, министар унутрашњих послова Републике српске Жељко Будимир, министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Драга Мастиловић, представници Удружења ветерана Првог одреда.

Вијенце су положили и изасланик српског члана Предсједништва БиХ Бошко Томић, представници специјалних јединице одреда бригаде Републике Српске, Борачке организације Републике Српске, града Источно Сарајево, општина Пале и Соколац, Борачке организације општине Пале те бројне делегације и грађани.

Претходно је у Храму Светог архангела Гаврила служен парастос за страдале припаднике ове јединице поводом обиљежавања њене крсне славе.

Овај одред формиран је 1992. године, имао је од 250 до 300 припадника, а њих 30 је уградило животе у темеље Републике Српске.

Први одред Специјалне бригаде полиције МУП-а Републике Српске дјеловао је у саставу Сарајевско-романијског корпуса Војске Републике Српске и учествовао је у бројним борбеним дејствима током Одбрамбено-отаџбинског рата.

Посебно мјесто у историји јединице припада њеном ратном команданту Рајку Кушићу, који је остао упамћен као херој Одбрамбено-отаџбинског рата, али и као врхунски спортиста.

Кушић је био вишеструки првак Балкана и Европе у џудоу, као и освајач златне медаље на Универзијади.

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Подијели:

Тагови :

Пале

Саво Минић

положени вијенци

Специјална бригада полиције

Одбрамбено-отаџбински рат

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