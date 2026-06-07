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Минић и Будимир на парастосу погинулим припадницима Првог одреда "Јахорина"

Аутор:

АТВ
07.06.2026 11:15

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и министар унутрашњих послова Жељко Будимир присуствују парастосу погинулим припадницима Првог одреда Специјалне бригаде полиције МУП-а Републике Српске "Јахорина", који се служи у Храму Светог архангела Гаврила на Палама.
Фото: Срна

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и министар унутрашњих послова Жељко Будимир присуствују парастосу погинулим припадницима Првог одреда Специјалне бригаде полиције МУП-а Републике Српске "Јахорина", који се служи у Храму Светог архангела Гаврила на Палама.

Парастосу присуствује и министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Драга Мастиловић.

На Палама се данас обиљежава славе јединице и одаје почаст за 30 погинулих бораца Првог Јахорина одреда Специјалне бригаде полиције МУП-а Републике Српске.

Након парастоса, биће положени вијенци код Централног спомен-обиљежја погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата.

Први одред Специјалне бригаде полиције МУП-а Републике Српске дјеловао је у саставу Сарајевско-романијског корпуса Војске Републике Српске и учествовао је у бројним борбеним дејствима током Одбрамбено-отаџбинског рата.

Посебно мјесто у историји јединице припада њеном ратном команданту Рајку Кушићу, који је остао упамћен као херој Одбрамбено-отаџбинског рата, али и као врхунски спортиста.

Кушић је био вишеструки првак Балкана и Европе у џудоу, као и освајач златне медаље на Универзијади.

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Подијели:

Тагови :

Жељко Будимир

Саво Минић

Парастос

Пале

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