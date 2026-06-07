Минић и Будимир на парастосу погинулим припадницима Првог одреда "Јахорина"

Аутор:АТВ
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и министар унутрашњих послова Жељко Будимир присуствују парастосу погинулим припадницима Првог одреда Специјалне бригаде полиције МУП-а Републике Српске "Јахорина", који се служи у Храму Светог архангела Гаврила на Палама.
Парастосу присуствује и министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Драга Мастиловић.
На Палама се данас обиљежава славе јединице и одаје почаст за 30 погинулих бораца Првог Јахорина одреда Специјалне бригаде полиције МУП-а Републике Српске.
Након парастоса, биће положени вијенци код Централног спомен-обиљежја погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата.
Први одред Специјалне бригаде полиције МУП-а Републике Српске дјеловао је у саставу Сарајевско-романијског корпуса Војске Републике Српске и учествовао је у бројним борбеним дејствима током Одбрамбено-отаџбинског рата.
Посебно мјесто у историји јединице припада њеном ратном команданту Рајку Кушићу, који је остао упамћен као херој Одбрамбено-отаџбинског рата, али и као врхунски спортиста.
Кушић је био вишеструки првак Балкана и Европе у џудоу, као и освајач златне медаље на Универзијади.
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