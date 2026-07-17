Насилник брутално тукао супругу пред њиховом малољетном дјецом

Аутор:АТВ редакција
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У Младеновцу је ухапшен Ненад М. (52) због сумње да је пред малољетном дјецом брутално претукао своју супругу.
Како Телеграф сазнаје, полицију је позвала узнемирена жена, која је успјела да изађе из стана након вишесатног насиља.
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Пријавила је да ју је супруг без икаквог повода физички напао и нанио јој више повреда.
Према њеним ријечима, током свађе ју је најпре погодио за сада неутврђеним предметом у главу, а потом је почео да је шамара, удара и баца. Наводно јој је више пута ударао главу о зид и под.
Све, како је испричала полицији, посматрало је њихово двоје мале дјеце, међу којима је и тек рођена беба.
Полиција је убрзо пронашла и ухапсила осумњиченог. Како се сазнаје, у тренутку хапшења био је у алкохолисаном стању, након чега је превезен у здравствену установу ради прегледа.
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Жртва је полицији испричала да ово није био први пут да трпи насиље и да ју је супруг и раније тукао и злостављао током брака.
По налогу Основног јавног тужилаштва у Младеновцу против Н. М. биће вођен даљи поступак, док полиција наставља рад на утврђивању свих околности овог случаја.
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