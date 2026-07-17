ИДЕНТИФИКОВАН ЈЕ ФАРАОН: Аутор гнусне пјесме већ био под истрагама за педофилију

Youtube / Faraon, Toxic Music Produkcija

Фото: Youtube / Faraon, Toxic Music Produkcija

Фото: Youtube / Faraon, Toxic Music Produkcija

"Против њега су током 2025. и 2026. године већ поднијете кривичне пријаве због кривичних дјела недозвољене полне радње и полног узнемиравања, након што је покушао обљубу више малољетних дјевојчица", истиче се у саопштењу и додаје:

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"По налогу надлежног тужилаштва, наведено лице је истог дана доведено у просторије Полицијске управе у Сремској Митровици, након чега је извршен претрес стана и других просторија које користи, а електронски уређаји су, уз потврду, привремено одузети ради даљег вјештачења”.

Министарство унутрашњих послова наставља да, кроз рад Службе за борбу против високотехнолошког криминала и у сарадњи са надлежним тужилаштвима, предузима мјере усмјерене на откривање и процесуирање свих облика сексуалне експлоатације и злостављања дјеце на интернету, уз истовремено спровођење превентивних активности чији је циљ безбједније дигитално окружење за дјецу, пише "Блиц".

Подсјетимо, читав скандал је избио након објављивања спота за пјесму “Жиг звери”, који је дијелом сниман и у дјечијој играоници, међу играчкама. У том узнемирујућем видеу, Фараон се приказује на икони као “Свети татица”, док му се дјевојчица која по гласу и изгледу дјелује веома младо моли ријечима: “Свети татице, нисам била добра, хоћеш ме казнити?”.

Не зна се шта је скандалозније и ужасније. Да ли ријечи пјесме (у наставку текста), да ли сам спот и читава сценографија и контекст – дечја играоница, девојчице обучене у розе, играчке… а све то са се**уалним алузијама.

Ово слушају и гледају и дјеца од 10 година!

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Ужасно је и то што овакав садржај гледају дјеца и то млађи основци! Блиц је анкетирао родитеље, који су потом питали своју дјецу да ли су случајно чули за Фараона и одговор је био потврдан. Ту има и тинејџера, али и дјеце од 10 година!

Већ у првим кадровима спота се види “икона” на којој је Фараон са вампирским зубима, у једној руци држи вејп у другој играчкицу “Хелло Киттy” уз натпис: “Свети татица” и “Фараон”, а испред, леђима окренута, клечи и моли се женска особа, по изгледу и гласу јако млада.

“Свети татице, нисам била добра, хоћеш ме казнити?”

Нумера почиње крајње узнемирујућим дијалогом у коме се дјевојчица обраћа икони са његовим ликом ријечима: “Свети татице, нисам била добра, хоћеш ме казнити?”, на шта он одговара “Наравно душо”.

Потом је иде сцена гдје дјевојка лежи у пољу, он је држи руком преко уста и мази је повремено, док јој на бутини трећа особа исписује “Свети татица” и “Фараон”.

У даљем току пјесме, извођач са црним сочивима у очима, директно командује дјевојци да седне, уз понижавајуће инструкције: “Глава доле, очи горе, језик напоље”, док се кроз цијелу нумеру понавља фраза “Yес, даддy” (Да, татице).

У скандалозним дијеловима текста Фараон репује: “Нема ни 18, а хоће да се треска / Има слику личне, мора да је нека грешка / Стално пише ах, ах празна јој је свеска / Каже ништа не учи, а код мене све зна.”

Иначе, испод спота, Фараон пише: “Спот и пјесма не исмијавају вјеру. Нигдје није приказан Исус или Бог. Свакоме нека суди Бог по заслузи и какав си човјек”.

“Надлежни ограни да реагују”

Поводом овог стравичног случаја, за Блиц се огласио Заштитник грађана, који је поручио да садржаји који су доступни дјеци путем дигиталних платформи носе посебну одговорност.