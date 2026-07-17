Ово је најужаснији стих пјесме која је згрозила Балкан: Србија тражи забрану, родитељи опрез!

Аутор:АТВ редакција
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Млади српски извођач, познат под умјетничким именом Фараон, успио је да за само двије недјеље подигне цијелу бившу Југославију на ноге. Његова пјесма под називом „Жиг звијери“ шири се интернетом као права пошаст, али умјесто музичког хита, постала је епицентар великог скандала и згражавања.
Због стихова који, како поручују бројни корисници друштвених мрежа широм региона, алудирају на сексуалне односе са малољетницима и злоупотребу, родитељи широм Балкана изражавају забринутост, а коментари осуде не престају да се нижу.
Пјесма је објављена на Јутјубу 30. јуна и за кратко вријеме прикупила је близу 400.000 прегледа. Посебно су се издвојили стихови које су бројни корисници оцијенили као непримјерене и узнемирујуће:
Сцена
Родитељи, опрез! Ово је тренутно најопаснија пјесма на Јутјубу, јавност згрожена, траже забрану!
„Нема ни 18, а хоће да се треска“
„Богу се моле вјернице, а Фараонима малољетнице.“
Поред ових стихова, пјесма садржи и експлицитне сексуалне алузије, мотиве покорности и кажњавања, што је додатно изазвало негативне реакције јавности.
Бројне негативне реакције на друштвеним мрежама
На друштвеним мрежама појавио се велики број критика. Један од најдијељенијих коментара гласи:
„Знаш да је лоше када се цијела бивша Југославија ујединила у коментарима да га изнапушава.“
Поједини корисници сматрају да је садржај пјесме дубоко непримјерен, док други позивају кориснике да пријаве видео Јутјубу како би платформа процијенила да ли крши своја правила.
Стручњаци за заштиту дјеце и медијску писменост годинама упозоравају да медијски садржаји који сексуализују малољетнике, нормализују злоупотребу моћи или романтизују насилне односе могу негативно утицати на развој младих.
Такви садржаји могу допринијети стварању искривљених представа о међуљудским односима, пристанку, поштовању и границама, посебно код дјеце и адолесцената који још увијек формирају своје ставове и вриједности.
Корисници могу пријавити видео на Јутјубу ако сматрају да крши правила платформе. Јутјуб има строга Правила заједнице која забрањују садржај који сексуално експлоатише или угрожава дјецу, као и друге облике штетног садржаја. Након пријаве, тим платформе врши преглед и, уколико утврди кршење правила, може уклонити видео.
Видео се може пријавити кликом на три тачке у десном углу, а затим избором опције „Report“ (Пријави).
Сваку сумњу на сексуално искоришћавање или злоупотребу малољетних лица могуће је пријавити надлежним службама слањем мејла на адресе:
prijavipedofiliju@mup.gov.rs
vtk@mup.gov.rs
(Телеграф)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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