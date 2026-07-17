Родитељи, опрез! Ово је тренутно најопаснија пјесма на Јутјубу, јавност згрожена, траже забрану!

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Млади српски извођач, познат под умјетничким именом Фараон, успио је да за само двије недјеље, колико има од како је изашла његова пјесма под називом "Жиг звери", подигне готово читаву Србију на ноге. Ипак, нису у питању позитивне реакције, већ неверица да неко уопште може да изговара ријечи које се у овој пјесми чују, док га многи у коментарима осуђују чак и за педофилију.
Поменута пјесма чудног имена које и не открива шта све слушаоца чека, објављена је на Јутјубу 30. јуна ове године, на каналу који нози назив музичара Фараона и, иако за сада има тек нешто мање од 400.000 прегледа, коментари слушаоца не престају да се нижу, а у којима не изостају увреде на рачун младог репера и осуда текста који се многима учинио опскурним.
Да је ситуација са најновијом Фараоновом песмом "Жиг звери" лоша и критична најбоље се види из једног коментара у ком пише - "Знаш да је лоше када се цијела бивша Југославија ујединила у коментарима да га изнап*ш*ва."
Међу коментарима узрујане публике има и оних који сматрају да је ова пјесма готово кривично дело, док се међу бројним проналазе и они шаљивији у којима истичу како је поменути Фараон, како пишу шаљиво, "сто посто у Епстиновим фајловима".
Поред коментара мржње и бурних реакција, пар слушалаца позвало је све са Јутјуба који су послушали пјесму на конкретну акцију против овог "умјетничког дјела" , тачније, на дугме "репорт", односно, пријаву.
У спорној пјесми уметник под називом Фараон изговара и сљедеће стихове - "Нема ни 18, а хоће да се треска", а због којих га у коментарима и нападају за педофилију.
"Свети татице, нисам била добра, хоћеш ме казнити?
Наравно душо
Јеј Нежна сам ко цвет, лижи ме ко мед, фараонее
Поседујеш ме, пољупци су твојии, жиг звери 3, 2, 1... Долазе ми пантери
Мурија, судови, кривично, дело
Л-Л-Лике а мотхерфуцкинг босс фром нарко картело (ело)
Поседујем твоје тело (Нее)
Ало мала доле седи
Yes daddy daddy Yes daddy daddy
Глава доле (доле) Очи горе (горе) Језик напоље
Ах yес даддy даддy Yes daddy daddy
Глава доле (оле) Очи горе (оре) Језик напоље Мммммммммм ах
Глава доле (глава доле) Yес даддy даддy
Yes, ah Daddy daddy Daddy daddy
Нема ни 18, а хоће да се треска
Има слику личне, мора да је нека грешка
Стално пише а а празна јој је свеска
Каже ништа, не учи, а код мене све зна
Зна, да плива, ал' воли да се дави
Профи прима, одбојком се бави
Принцеза је фина, ал' остали су сами
О-о-она воли кад боли
Казни је к'о да су у школи
Ајмо на колена па моли, моли
Богу се моле вернице А Фараонима Малолетнице
Yes daddy daddy Yes daddy daddy Ye-ye-yes daddy daddy
Глава доле (доле) Очи горе (горе) Језик на под
Ah yes daddy daddy Ye-ye-yes daddy daddy
Глава доле (доле) Очи горе (горе) Језик напоље
Yes daddy daddy".
Овакав вид музичког и медијског садржаја, без обзира на то да ли се правда "умјетничком слободом" или покушајем изазивања шока ради прегледа, носи са собом озбиљне ризике када су у питању дјеца и адолесценти у осјетљивим фазама развоја. Музика снажно обликује ставове, вриједности и понашање младих, а текстови који експлицитно промовишу и нормализују злоупотребу моћи, педофилију и агресију могу оставити дубоке психолошке и социолошке посљедице.
Младе дјевојчице, слушајући овакве текстове, могу усвојити наратив у којем се њихова вриједност мјери искључиво кроз сексуализацију и спремност да удовоље старијим мушкарцима. Стихови који подстичу на "казну", покорност ("глава доле", "на кољена па моли") и деградацију, могу довести до тога да дјевојчице у развоју овакав, изразито токсичан и опасан модел понашања, почну да доживљавају као нормалан или чак пожељан динамизам у партнерским односима.
Дјечацима се кроз овакав садржај шаље порука да је "прави мушкарац" онај који доминира, посједује туђе тијело и односи се према женама (и дјевојчицама) са позиције силе и моћи. Текстови који славе прелажење граница и експлоатацију малољетница директно бришу границе здравог расуђивања о пристанку, поштовању и емпатији, подстичући агресивне и предаторске обрасце понашања.
Када су млади континуирано изложени шокантном и девијантном садржају, долази до процеса десензитизације - губи се осјећај за оно што је друштвено неприхватљиво и законски кажњиво. Оно што би некада изазвало згражавање, временом постаје уобичајени интернет жаргон или норма понашања, чиме се ствара плодно тло за стварно искоришћавање и злостављање.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
10 ч0
Сцена
11 ч0
Сцена
12 ч0
Сцена
12 ч0
Најновије
Тренутно на програму