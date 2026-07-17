Бруталан одговор је стигао – Иран напао америчке базе

Аутор:АТВ редакција
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Иран је гађао америчку војну инфраструктуру у Кувајту, Бахреину и Катару током ноћи и јутра као одговор на нови талас америчких напада на Исламску Републику, преносе медији.
Иран наводи да је у Кувајту дроновима гађао "положаје америчких снага и центре за логистичку подршку" америчке војске, пренијела је иранска новинска агенција ИРНА.
Иранска револуционарна гарда саопштила је данас да је напала командни центар за специјалне операције Сједињених Америчких Држава у Ал-Танфу у Сирији, као одмазду за убиство иранских војника у Ираншахру, јавили су ирански медији.
Гарда, такође, наводи да Иран задржава пуну контролу над Ормуским мореузом, као и да се тим путем неће извозити нафта нити гас све док се настављају амерички напади, пренијеле су иранске агенције Мехр и Тасним.
Најмање седам особа погинуло је ноћас у америчким нападима на мостове у Бандар Хамиру, лучком граду на југу Ирана, јавила је иранска новинска агенција ИРНА.
Ирански државни медији објавили су синоћ да су у америчким нападима погођени аеродром и два моста на југу Ирана, у близини Ормуског мореуза, као и два моста код села Кохурестан и реке Шор у округу Бандар Хамир.
Војска Сједињених Америчких Држава никад не циља цивиле, изајвила је синоћ портпаролка Бијеле куће Керолајн Ливит, одговарајући на питање новинара зашто амерички предсједник Доналд Трамп понавља тврдњу да САД не стоје иза бомбардовања школе Минаб у Ирану.
"То је предсједниково мишљење, а истовремено је рекао и да Министарство одбране истражује то. Председник се тако осећа јер зна да наша војска увек делује у најбољој намери и апсолутно никада не циља цивиле и дјецу, за разлику од друге стране у конфликту, Ирана", рекла је Ливит синоћ на конференцији за медије у Бијелој кући, јавља Скај њуз.
На питање у ком стању су преговори САД и Ирана, она је рекла да се разговори настављају јер Иран жели договор, како би престали амерички напади.
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