Расту тензије: Иран гађао америчке базе, Техеран пријети новим ударима

Аутор:АТВ редакција
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Иранска Револуционарна гарда саопштила је да је извела нападе на америчке војне циљеве у региону, док су након удара САД забиљежене експлозије, између осталог, у Бандар Абасу и на острву Кешм.
Из болница на југу Ирана евакуисано је више од 200 пацијената, а Техеран је поручио да ће одговорити на сваки нови напад на своју инфраструктуру. Из Бијеле куће тврде да Иран и даље жели споразум.
Иранска војска саопштила је да је извела ракетне нападе и нападе беспилотним летјелицама на америчке војне циљеве у региону, укључујући базе у Кувајту, Бахреину и Јордану.
Према наводима Техерана, гађани су радарски системи, комуникациона инфраструктура, резервоари горива и објекти у којима су распоређени амерички војници.
Истовремено, ирански медији извијестили су о више експлозија у приобалним дијеловима земље, након новог таласа америчких удара. Експлозије су, према тим наводима, забиљежене у Бандар Абасу, Ахвазу, Конараку, Сирику и на острву Кешм.
Ирански званичници саопштили су да је у америчким нападима погинуло више од 30 цивила и седам припадника војске, док је око 260 особа рањено.
Послије удара у близини болница на југу Ирана евакуисано је више од 200 пацијената, међу којима су били онколошки болесници и пацијенти на респираторима.
Техеран је поручио да ће, у случају нових америчких напада на иранску инфраструктуру, узвратити ударима на инфраструктурне циљеве широм региона.
Савјетник врховног вође Али Акбар Велајати изјавио је да нико не може да одузме Ирану контролу над Ормуским мореузом.
Министар спољних послова Ирана Абас Аракчи оптужио је САД за кршење међународног права и Повеље Уједињених нација, оцијенивши да напади на, како је навео, виталну инфраструктуру представљају ратни злочин.
Из Бијеле куће тврде да Иран наставља разговоре са САД и да жели да постигне споразум.
Портпаролка Бијеле куће Каролина Ливит оптужила је Техеран за најновију ескалацију сукоба, истичући да је Иран прекршио Меморандум о разумијевању напавши комерцијалне бродове који се крећу кроз Ормуски мореуз.
(РТС)
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