Проблем с моторима: "SpaceX" у посљедњој секунди отказао лансирање "Starshipa"

Аутор:АТВ редакција
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СпејсИкс (SpaceX) је у четвртак на лансирној рампи у Тексасу прекинуо пробни лет Старшипа (Starshipa) непосредно прије полијетања, након што дио мотора није успио да се упали.
Прекид је услиједио свега неколико секунди прије планираног узлијетања, када је започело паљење мотора највеће и најмоћније ракете на свијету. Подаци приказани у преносу лансирања показали су да четири мотора нису прорадила, након чега је преосталих 29 одмах угашено и ракета је остала на рампи.
Компанија није детаљно образложила квар, али је оснивач и извршни директор СпејсИкса Илон Маск навео да ће два мотора бити замијењена „како бисмо били сигурни у добар лет“.
„Најизгледнији термин лансирања је почетак сљедеће седмице“, додао је.
Након прекида лансирни тим је одмах почео пражњење горива из ракете. То је први пут да је Старшип у пуној величини доживио прекид лансирања у посљедњем тренутку, а аутоматски систем ракете зауставио је процедуру како је и предвиђено. Премало исправних мотора могло је довести до неуспјелог полијетања, посебно јер су се неки ранији летови Старшипа завршавали експлозијама.
На овој мисији Старшип је требало да понесе 20 нових сателита Старлинк и током лета из Старбејса, СпејсИксовог центра близу границе Тексаса и Мексика, распореди их у оквиру планиране једночасовне пробе. Сателити су требали да комуницирају с већ постојећом мрежом у орбити и снимају топлотни штит летјелице.
Ни ракетни бустер прве фазе ни сама летјелица нису били предвиђени за повратак, већ за пад у море. Старшип је важан и за НАСА-у, која рачуна на ову летјелицу за спуштање астронаута на Мјесец у наредним годинама у оквиру програма Артемис, док СпејсИкс и Блу ориџин раде на лунарним лендерима за будуће мисије, преноси Кликс.
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