Откривена формација морског вулкана код острва Тринидад након земљотреса у Венецуели

Аутор:АТВ редакција
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Након снажних земљотреса 24. јуна у Венецуели, обалски појас на острву Тринидад се нагло подигао и до шест метара изнад нивоа мора, што је изазвало формирање новог морског вулкана и издизање обале које је изменило мапу региона.
Према ријечима научника, вулкански конус се уздизао четири метра изнад морског дна и састоји се од меке глине, стијена и блокова богатих калцитом, а због своје изложености и јаких таласа, подлеже брзој ерозији.
Према ријечима стручњака, откривено је да је ланац покрета са епицентром у Венецуели повећао притисак под земљом, поред тога што је изазвао активацију вишеструких блатних вулкана у суседној земљи, што мијења морски живот и географију те нације, преноси ВТВ.
Према ријечима геонаучника Ксавијера Мунана, разорни земљотреси који су погодили Венецуелу 24. јуна геолошки су измијенили дијелове југозападне обале суседног Тринидада и Тобага, гдје се земљиште издигло и стотине морских животиња је угинуло.
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Мунан је спровео теренска истраживања у погођеним подручјима и изјавио медијима да су дијелови обале Галфе, у Седросу, подигнути за око шест метара током снажних потреса.
Изненадно издизање оставило је раже, рибе, ракове и други морски свијет насуканим далеко изнад нове обале, која је остала препуна скелетних остатака.
"Све се догодило за неколико секунди. Стотине животиња је угинуло на тој обали за неколико секунди", објаснио је Мунан.
Стручњаци су документовали значајне промјене у подручју, које се налази 11 километара од Венецуеле, земље од које је одвојено прије око 7.000 година због пораста нивоа мора.
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