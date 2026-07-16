Одмах искључите овај уређај у кући са интернета: Савјет који би многи требало да чују

Аутор:АТВ редакција
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Паметни телевизори су данас центар кућне забаве, али ако вам се дешава да слика застајкује, апликације касне или се садржај уопште не покреће, узрок може бити ваша ВиФи веза.
Постоји једноставно рјешење које многи занемарују, а може потпуно променити искуство гледања.
Вајфај није увијек најбољи избор за Смарт ТВ
Од када је Нетфликс покренут 2007. године, стриминг сервиси су постали глобални феномен са милионима корисника. Смарт ТВ омогућава брз приступ омиљеним филмовима и серијама, али бежична веза често није довољно стабилна за висок квалитет преноса.
Ако је ваш телевизор повезан на Вајфај, могуће је да не добијате максималне перформансе. Слаб сигнал, сметње у мрежи и удаљеност од рутера могу изазвати сјецкање, спор учитавање и прекиде током гледања.
Умјесто Вајфај, препоручује се повезивање телевизора путем Етксернет кабла директно на рутер. Ова веза је стабилнија и поузданија, што значи мање прекида и бољи квалитет слике.
Према Нетфликс смерницама, за 4К стриминг потребно је најмање 15 Мбпс, док 25 Мбпс омогућава брже учитавање садржаја. Етксернет веза може обезбедити и до 100 Мбпс стабилне брзине, што омогућава гледање без прекида.
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Произвођачи попут Самсунга и Сонy-ја такође препоручују Етксернет због јаче и стабилније конекције. Осим тога, пинг може бити смањен и до 50 одсто у односу на Вајфај, па ће и играње и апликације радити знатно боље.
Поступак је једноставан и траје свега неколико минута. Потребан вам је Етксернет кабл, на пример Цат5е који подржава брзине до 1 Гбпс, или бржи Цат 8 који иде и до 40 Гбпс.
Пронађите Етксернет порт на задњем дијелу телевизора, обично поред ХДМИ прикључака. Један крај кабла повежите са телевизором, а други са ЛАН портом на рутеру. Затим у подешавањима телевизора изаберите опцију ВиредКонекшн веза је спремна.
Уз кабловску конекцију, стриминг, апликације и играње радиће стабилније, брже и без нервирања због прекида. Ако желите најбоље могуће искуство на Смарт ТВ-у, Етксернет је и даље најпоузданији избор.
(курир)
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