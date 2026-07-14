Скролујете сваки дан, али ништа не објављујете? Психолози објашњавају ову навику

Аутор:АТВ редакција
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Посљедња објава на вашем профилу стара је неколико година, али друштвене мреже отварате више пута дневно? То није нужно знак незаинтересованости или лијености.
Психолози истичу да многи људи свјесно бирају да буду тихи посматрачи.
Умјесто да дијеле сваки детаљ свог живота, радије прате садржај других, задржавајући приватност.
Зашто неко прати све, а не објављује ништа?
Друштвене мреже често подстичу поређење са другима и стварају осјећај да сви око нас живе занимљивије или успјешније.
Због тога се неки корисници одлучују да престану са објављивањем, али и даље користе мреже како би остали информисани или у контакту са пријатељима, преноси Крстарица.
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То није недосљедност, већ покушај да задрже корисне стране друштвених мрежа, а избјегну притисак који објављивање често доноси.
Људи који ријетко или никада не објављују често више цијене приватност него јавно представљање.
Њихови профили могу изгледати готово празно, али то не значи да нису активни.
Понекад иза таквог понашања стоје непријатна искуства, негативни коментари или жеља да поставе јасне границе између приватног живота и интернета.
Такви корисници углавном не мјере своју вриједност бројем лајкова или коментара.
И даље читају садржај, размјењују поруке и прате важне догађаје, али не осјећају потребу да сваки тренутак дијеле са другима.
На тај начин избјегавају расправе, поређења и притисак који друштвене мреже могу створити.
Многи од њих сматрају да су искрени разговори и дружења вриједнији од пажљиво уређеног профила.
Најљепше успомене радије чувају за себе или их дијеле са најближима, умјесто да их објављују на интернету.
Стручњаци ипак наглашавају да овакво понашање не значи нужно исто за све људе.
Разлози због којих неко ријетко објављује могу бити различити и не могу се поуздано закључити само на основу активности на друштвеним мрежама.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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