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Астрономи открили шећер у свемиру који би могао бити кључан за настанак живота

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 10:50

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Галаксија
Фото: pexels/ Francis Glenn Marciano

Астрономи су у међузвјезданим облацима гаса и прашине открили врсту шећера, познату као еритрулоза, која би могла бити кључни елемент у настанку живих организама и ДНК ланцима, преноси АП.

"Различите врсте шећера обезбјеђују енергију нашим ћелијама и чак су саставни дио ДНК. Научници настоје да открију како настају шећери, јер су они један од кључних састојака живота какав познајемо", рекла је астрофизичар Ерика Хамден са Универзитета у Аризони.

Користећи два радио-телескопа у Шпанији, истраживачи су прикупили податке из великог облака гаса и свемирске прашине у близини центра Млијечног пута, а присуство шећера у гасовитом облику потврдили су упоређивањем сигнала добијених телескопима са лабораторијским узорцима.

Ријеч је о врсти шећера која је тек сада откривена у свемиру, у области кроз коју су прошле и Насине сонде "Војаџер".

"Научници су већ открили градивне елементе генетског материјала и поједине компоненте ћелија. Прије око 25 година у близини центра Млијечног пута пронашли су једињење сродно обичном кухињском шећеру, док су узорци са астероида Бену, које је на Земљу донијела Насина сонда `Осирис-Рекс`, садржавали и друге врсте шећера, укључујући и један од кључних састојака ДНК", навела је Хамденова.

Она је истакла да новооткривена врста шећера није неопходна за живот, али да се лако може претворити у облик за који научници сматрају да је био пресудан за настанак живота на Земљи.

Резултати истраживања објављени су у научном часопису "Нејчр астрономи", преноси Срна

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Тагови :

астрономи

звијезде

Свемир

шећер

проналазак

наука

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