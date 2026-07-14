Астрономи открили шећер у свемиру који би могао бити кључан за настанак живота

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Астрономи су у међузвјезданим облацима гаса и прашине открили врсту шећера, познату као еритрулоза, која би могла бити кључни елемент у настанку живих организама и ДНК ланцима, преноси АП.
"Различите врсте шећера обезбјеђују енергију нашим ћелијама и чак су саставни дио ДНК. Научници настоје да открију како настају шећери, јер су они један од кључних састојака живота какав познајемо", рекла је астрофизичар Ерика Хамден са Универзитета у Аризони.
Користећи два радио-телескопа у Шпанији, истраживачи су прикупили податке из великог облака гаса и свемирске прашине у близини центра Млијечног пута, а присуство шећера у гасовитом облику потврдили су упоређивањем сигнала добијених телескопима са лабораторијским узорцима.
Ријеч је о врсти шећера која је тек сада откривена у свемиру, у области кроз коју су прошле и Насине сонде "Војаџер".
"Научници су већ открили градивне елементе генетског материјала и поједине компоненте ћелија. Прије око 25 година у близини центра Млијечног пута пронашли су једињење сродно обичном кухињском шећеру, док су узорци са астероида Бену, које је на Земљу донијела Насина сонда `Осирис-Рекс`, садржавали и друге врсте шећера, укључујући и један од кључних састојака ДНК", навела је Хамденова.
Она је истакла да новооткривена врста шећера није неопходна за живот, али да се лако може претворити у облик за који научници сматрају да је био пресудан за настанак живота на Земљи.
Резултати истраживања објављени су у научном часопису "Нејчр астрономи", преноси Срна
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Наука и технологија
4 ч0
Наука и технологија
4 ч0
Наука и технологија
1 д0
Наука и технологија
1 д0
Најновије
12
08
12
01
11
57
11
50
11
43
Тренутно на програму