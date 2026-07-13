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Вјештачка интелигенција као експерт у науци: Да ли је поуздана?

Аутор:

Милица Јагодић
13.07.2026 11:41

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Вулкан
Фото: Pixabay/ELG21

Почетком мјесеца помоћу вјештачке интелигенције откривена су 73 нова вулкана. Према наводима тима вулканолога са Универзитета Париз-Саклaj у Француској, ово откриће могло би бити кључно за процјену будућих вулканских опасности.

Вулкани су откривени употребом модела вјештачке интелигенције који уз помоћ примјера стварног вулкана, проналазе нове досад непознате вулкане, наводи Јанко Гашић, АИ инжињер.

"Уз помоћ сателитских снимака већ познатих вулкана гдје научници дају слику Етне, Везува вјештачкој интелигенцији и обиљеже га као један од примјера вулкана. Онда АИ тако што има обиљежене стварне вулкане покушава да из слике извуче неке обрисе и препозна правило шта то чини једа вулкан", рекао је Јанко Гашић, АИ инжињер.

Примјена вјештачке интелигенције у научном смислу представља кориштење одређених правила односно линија које су специфичне за вулкане као и проналазак мјеста на којима се дијелови земље стапају чинећи нови кратер.

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"АИ и сви генеративни модели су омогућили да се на ефикасан начин омогући претраживање постојећих радова у научним часописима. За неког научника који жели да тестира неку хипотезу, да тестира неку своју сумњу, на врло ефикасан начин може да претражи шта је све до сада рађено о тој теми", каже Гашић.

Како каже, вјештачка интелигенција помаже код ткзв. прегледних радова који служе као закључак одређене теме. Иако се АИ на неки начин сматра експертом, он ипак нуди само широку слику неке теме при чему не врши дубље тумачење.

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Тагови :

вулкан

наука

Вјештачка интелигенција

Јанко Гашић

истраживања

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