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Бизаран инцидент: Туриста хоспитализован након покушаја уласка у кратер вулкана на дасци за сурфање

Аутор:

АТВ редакција
02.07.2026 14:03

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Најновија, ударна вијест
Фото: ATV

Туриста је хоспитализован након што се повриједио приликом покушаја да се на дасци за сурфање спусти у кратер вулкана Горељи на Камчатки, саопштила је прес-служба Истражног одјељења Истражног комитета за Камчатски крај.

У саопштењу се наводи да је повријеђеном туристи пружена медицинска помоћ.

Према наводима прес-службе, туриста је покушао да се у кратер спусти преко снијегом покривене површине, пренио је ТАСС.

У току је истрага о свим околностима инцидента, преноси Срна

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Тагови :

вулкан

даска за сурфање

Камчатка

медицинска помоћ

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