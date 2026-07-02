Бизаран инцидент: Туриста хоспитализован након покушаја уласка у кратер вулкана на дасци за сурфање

Аутор:АТВ редакција
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Туриста је хоспитализован након што се повриједио приликом покушаја да се на дасци за сурфање спусти у кратер вулкана Горељи на Камчатки, саопштила је прес-служба Истражног одјељења Истражног комитета за Камчатски крај.
У саопштењу се наводи да је повријеђеном туристи пружена медицинска помоћ.
Према наводима прес-службе, туриста је покушао да се у кратер спусти преко снијегом покривене површине, пренио је ТАСС.
У току је истрага о свим околностима инцидента, преноси Срна
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