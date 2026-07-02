Земљотрес од 5,5 степени Рихтера погодио Грчку!

Аутор:АТВ редакција
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Земљотрес магнитуде 5.5 степени Рихтера забиљежен је у четвртак, 2. јул 2026 у 13:06 часова, на подручју групе острва Додеканеза у Грчкој.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 35.4168 и дужине 27.3066, односно 26 км од Карпатоса.
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 17 километара испод површине земље.
За сада нема извјештаја о материјалној штети или повређенима, а надлежне службе прате ситуацију.
(телеграф)
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