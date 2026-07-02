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У Венецуели регистрована 782 земљотреса од 24. јуна

Аутор:

АТВ редакција
02.07.2026 08:38

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Венецуела земљотрес
Фото: Tanjug/AP Photo/Matias Delacroix

Најмање 782 додатна потреса регистрована су у Венецуели након два разорна земљотреса која су се у тој земљи догодила 24. јуна, изјавио предсједник Народне скупштине Венецуеле Хорхе Родригез.

Он је нагласио да фреквентност и магнитуда потреса настављају да се смањују.

"То не значи да не постоји пријетња од интензивнијих потреса, али је добра вијест то што они постају ријеђи и што њихов интензитет помало слаби", рекао је Родригез, преноси Срна.

Земљотреси магнитуде 7,2 и 7,5 степени по Рихтеровој скали догодили су се у Венецуели у 24. јуна. Према најновијим подацима, у земљотресима је погинуло 2.295 људи.

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Земљотрес Венецуела

земљотрес у Венецуели

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