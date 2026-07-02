У Венецуели регистрована 782 земљотреса од 24. јуна

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Најмање 782 додатна потреса регистрована су у Венецуели након два разорна земљотреса која су се у тој земљи догодила 24. јуна, изјавио предсједник Народне скупштине Венецуеле Хорхе Родригез.
Он је нагласио да фреквентност и магнитуда потреса настављају да се смањују.
"То не значи да не постоји пријетња од интензивнијих потреса, али је добра вијест то што они постају ријеђи и што њихов интензитет помало слаби", рекао је Родригез, преноси Срна.
Земљотреси магнитуде 7,2 и 7,5 степени по Рихтеровој скали догодили су се у Венецуели у 24. јуна. Према најновијим подацима, у земљотресима је погинуло 2.295 људи.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
09
30
09
19
09
16
09
07
08
52
Тренутно на програму