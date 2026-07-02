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Нови велики проблем се јавио у њемачкој војсци

Аутор:

АТВ редакција
02.07.2026 08:02

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Нови велики проблем се јавио у њемачкој војсци
Фото: Tanjug / AP / Sven Hoppe

Оружане снаге Њемачке /Бундесвер/ регистровале су пораст броја пријава о сумњи на десничарски екстремизам међу војним особљем у прошлој години, јавио је данас ВДР, позивајући се на податке њемачког Министарства одбране.

У извјештају се наводи да су у Бундесверу у прошлој години регистрована 302 инцидента повезана са десничарским екстремизмом, у поређењу са 280 у 2024. години.

Приближно 350 војних лица подвргнуто је пажљивој контроли безбједносних агенција у том погледу, а више од 90 припадника војске је отпуштено из након спроведених истрага, наводи ВДР.

Према подацима из извјештаја, расистичке и ксенофобне изјаве војног особља забиљежене су у око 70 случајева.

Осим тога, пријављено је и да су војници у појединим ситуацијама користили нацистички поздрав, преноси Срна.

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Тагови :

бундесвер

Њемачка

Десничарски екстремизам

нацисти

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