Нови велики проблем се јавио у њемачкој војсци

Аутор:АТВ редакција
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Оружане снаге Њемачке /Бундесвер/ регистровале су пораст броја пријава о сумњи на десничарски екстремизам међу војним особљем у прошлој години, јавио је данас ВДР, позивајући се на податке њемачког Министарства одбране.
У извјештају се наводи да су у Бундесверу у прошлој години регистрована 302 инцидента повезана са десничарским екстремизмом, у поређењу са 280 у 2024. години.
Приближно 350 војних лица подвргнуто је пажљивој контроли безбједносних агенција у том погледу, а више од 90 припадника војске је отпуштено из након спроведених истрага, наводи ВДР.
Према подацима из извјештаја, расистичке и ксенофобне изјаве војног особља забиљежене су у око 70 случајева.
Осим тога, пријављено је и да су војници у појединим ситуацијама користили нацистички поздрав, преноси Срна.
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