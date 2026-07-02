САД и Иран сагласни – преговори напредују; Техеран: Контрола Ормуза наше право

Аутор:АТВ редакција
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Док амерички и ирански званичници говоре о напретку у преговорима, питање контроле Ормуског мореуза остаје главни камен спотицања. Ипак, у Техерану тврде да се у привреди већ осјете први ефекти постигнутих договора.
Индиректни преговори Сједињених Америчких Држава и Ирана у Дохи – уз посредовање Катара и Пакистана – напредују, тврде и Вашингтон и Техеран.
Предсједник САД Доналд Трамп каже да процес иде у добром правцу, уз поновљени став да Исламска Република не смије да посједује нуклеарно оружје.
Оптимизам исказује и амерички потпредсједник Џејмс Дејвид Венс, наводећи да су разговори протекли "изузетно добро", као и да Бијела кућа хоће трајни споразум.
Итан поручује да неће одустати од захтјева да послије истека привременог споразума добије међународно признање права на контролу Ормуског мореуза.
Такође, ирански предсједник Масуд Пезешкијан тврди да су недавни договори са САД већ донијели прве економске резултате, алудирајући на наставак извоза нафте, преноси РТС
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