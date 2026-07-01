Разговори САД и Ирана - Нетанјаху на југу Либана: Нећемо се повући док је Хезболах овдје

Аутор:АТВ редакција
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Делегације САД и Ирана су "и даље у засједању", технички разговори се одвијају у различитим форматима, уз учешће посредника, саопштио је Катар.
Премијер Израела Бенјамин Нетанјаху посјетио је трупе ИДФ на југу Либана и позвао их да реагују на сваку пријетњу.
Технички разговори између Ирана и САД се настављају, али без састанака на високом нивоу, саопштио је портпарол МСП Катара, гдје се налазе и амерички изасланик Стив Виткоф и зет предсједника Доналда Трампа, Џаред Кушнер.
Делегације су "и даље у засједању", навео је он, додавши да се састанци одвијају у различитим форматима, уз учешће посредника.
Домаћини разговора рјешавање питања замрзнутих иранских средстава истичу као препреку у преговорима или услов за њихово напредовање.
У исто вријеме, премијер Израела Бенјамин Нетанјаху посјетио је трупе ИДФ на југу Либана и позвао их да реагују на сваку пријетњу, неколико дана након што су Израел и Либан постигли, уз посредовање САД, оквирни споразум.
"И докле год Хезболах остане овдје, наоружан и пријети нам, и ми ћемо остати овдје", поручио је Нетанјаху, преноси РТС
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