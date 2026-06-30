Иранска и америчка делегација у Дохи – хоће ли бити састанка

Аутор:АТВ редакција
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Супротстављене поруке Вашингтона и Техерана о најављеним разговорима у Дохи поново су отвориле питање спровођења Меморандума о разумијевању.
Док САД најављују нову рунду састанака, Иран тврди да ће се његова делегација бавити искључиво примјеном већ постигнутог договора и управљањем Ормуским мореузом.
Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп позвао је нафтне компаније да одмах снизе цијене бензина на 2,5 долара по барелу и упозорио да ће бити "великих проблема" ако то не учине
Прошле седмице предсједник САД је рекао да је наложио Министарству правде да испита нафтне компаније због тога што нису снизиле малопродајне цијене горива упркос паду цијена сирове нафте услед договора са Техераном, оптужујући их да искоришћавају потрошаче.
Цијене нафте ове године нагло су порасле након америчких и израелских напада на Иран и накнадних иранских одговора, што је изазвало забринутост међу америчким потрошачима због раста цијена горива.
Амерички предсједник Доналд Трамп најавио је да ће се ирански и амерички технички тимови, који раде на спровођењу Меморандума о разумјевању, састати данас у Дохи. Истакао је и да је Техеран затражио тај састанак.
Бијела кућа потврдила је да ће се у Дохи одржати састанак на високом нивоу о Ирану, као и да ће на њему америчку делегацију предводити специјални изасланик Стив Виткоф и Џаред Kушнер, док ће се паралелно водити и технички разговори.
Званични Техеран то негира. Портпарол Министарства спољних послова Ирана Есмаил Багеи изјавио је да за наредне дане нису заказани никакви састанци са представницима САД.
Багеи је навео да ће иранска делегација, задужена за преговоре са САД, отпутовати у Доху, али да ће се бавити искључиво "спровођењем одредаба Меморандума о разумевању". Министарство је додало да посета америчких представника Катару нема никакве везе са посетом иранске делегације.
Иран и Оман одржали су први састанак свог новооснованог заједничког Kомитета за Ормуз, на којем се разговарало о будућем управљању тим пловним путем, изјавио је замјеник министра спољних послова Ирана за правне и међународне послове Kазем Гарибабади.
Претходно је француски предсједник Емануел Макрон, након састанка са султаном Омана, рекао да ће Француска и Оман сарађивати са партнерима на уклањању мина из Ормуског мореуза и заједнички радити на смањењу тензија у региону.
Иран пак поручује да неће дозволити Француској и Оману да учествују у уклањању мина.
Катар је привремено обуставио пловидбу свих мањих пловила након погибије држављанина те земље, који је јуче страдао од повреда изазваних гелерима насталим усљед "војних дејстава у том подручју", преноси РТС
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