Трамп одговорио на иранске нападе у Ормузу: Споразум из Вашингтона разљутио Хезболах

Аутор:АТВ редакција
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Сједињене Америчке Државе извеле су ударе на Иран као одговор на раније иранске нападе дроновима на бродове у Ормузу.
Иранска револуционарна гарда најавила је одговор на нови амерички напад који ће, како кажу, бити "брз и одлучан". Посланик из редова Хезболаха Хасан Фадлалах упозорио је да либанске власти неће бити у стању да спроведу оквирни споразум о прекиду ватре са Израелом, осим ако, уз подршку САД, "не крену у грађански рат".
Потпредсједник Сједињених Америчких Држава Џеј Ди Венс изјавио је да ће Вашингтон одговорити "силом" на сваки напад, након америчких удара на Иран изведених после инцидента са комерцијалним бродом у Ормуском мореузу.
"Ако им није јасно како се Меморандум о разумијевању примјењује, могу да позову телефоном", навео је Венс у објави на друштвеној мрежи Икс.
Iran signed a ceasefire agreement. We have honored it. If they have disagreements about how the MOU is being applied, they can pick up the phone. — JD Vance (@JDVance) June 26, 2026
But violence will be met with violence. https://t.co/VWnBS1PWaV
Он је поручио да ће "насиље бити одговорено насиљем".
Амерички предсједник Доналд Трамп окарактерисао је нападе иранских дронова на бродове у Ормузу као "кршење споразума о прекиду ватре" Техерана и Вашингтона, а на које су САД одговориле ударима на Иран.
Иранска Исламска револуционарна гарда најавила је да ће њен одговор на нови амерички напад на Иран бити "брз и одлучан", пренијела је иранска државна телевизија.
Међутим, неименовани амерички званичник рекао је за Си-Ен-Ен да посљедњи амерички удари не наговјештавају повратак великим борбеним операцијама, барем за сада.
Амерички државни секретар Марко Рубио саопштио је да је потписан трилатерални оквирни споразум након пете рунде дипломатских преговора у Вашингтону о окончању израелско-либанског сукоба.
Оквирни споразум отвара пут за Либан да поврати своју сувјереност, да се разоружа Хезболах и размонтира његова инфраструктура, појаснио је Рубио.
Премијер Бенјамин Нетанјаху је, у видео-обраћању, поздравио потписивање споразума.
Касније се огласио и посланик из редова Хезболаха Хасан Фадлалах, који је упозорио да либанске власти неће бити у стању да спроведу споразум, осим ако, уз подршку САД, "не крену у грађански рат".
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