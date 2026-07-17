Огромно откриће: Први пут пронађена атмосфера на планети сличној Земљи

Аутор:АТВ редакција
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У револуционарном открићу у потрази за животом ван Земље, астрономи су први пут пронашли атмосферу око планете налик Земљи, стјеновите планете која кружи око своје звијезде у настањивој зони.
Ово откриће је најснажнији познати доказ да свјетови налик нашем, с потенцијалом за живот, постоје ван Сунчевог система, саопштио је Центар за астрофизику Харварда и Смитсонијана.
"Атмосфере су неопходне да би планета имала услове за живот какав ми познајемо. Ово је први пут да је неко пронашао атмосферу стјеновите планете у настањивој зони друге звијезде", рекао је Колин Черубим, који је недавно докторирао на Харварду.
Студија је објављена у часопису Сајенс (Science), а представља опсервационе резултате детекције хелијума који бјежи из атмосфере планете LHS 1140 b, стјеновите планете удаљене од нас око 48 свјетлосних година. Откриће је мотивисано теоријским предвиђањима и пружа довољно доказа да планета има атмосферу.
Планета кружи око црвеног патуљка, унутар циркумстеларне настањиве зоне, односно региона гдје су температуре и услови такви да омогућавају постојање воде у течном стању на површини планете.
Астрономи су до сада открили хиљаде егзопланета, укључујући и неколико стјеновитих планета, али утврђивање да ли оне имају атмосферу било је прави изазов.
"Прије 20 година питали смо се да ли уопште постоје планете Земљиног типа. Онда смо открили да су честе и пронашли смо неке у настањивој зони. Сљедеће питање било је да ли је нека од њих успјела да сачува атмосферу. Сада знамо да бар једна јесте", рекао је Робин Вордсворт, професор на Харварду и савјетник.
Иако су друге студије откриле стјеновите планете у настањивој зони, ово је прва студија која јасно показује постојање атмосфере. Научници вјерују да ова планета има атмосферу већ три милијарде година.
Теоријски модел Черубима и његових колега претпоставио је да LHS 1140 b има горње слојеве атмосфере богате хелијумом, који полако одлази у свемир.
Да би тестирали модел, користили су спектрограф Вајнред на телескопу Магелан у Чилеу. Примијетили су ријетко поравнање када су LHS 1140 b и још једна планета истовремено прошле испред звијезде.
Иако једна планета није показала трагове атмосфере, друга, управо LHS 1140 b, показала је хелијум који одлази у свемир, што показује да има атмосферу.
Како се наводи у саопштењу, Дејвид Шарбоно, шеф Одјељења за астрономију на Харварду и астроном Центра за астрофизику, у почетку је био скептичан према плану јер је сматрао да је заснован на математичким прорачунима, а не на посматрању.
Али када су стигли резултати, био је увјерен.
"Колин је анализирао планете за које знамо и претпоставио да ова има атмосферу с хелијумом. Онда је организовао посматрање и то је било јасно", рекао је Шарбоно.
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