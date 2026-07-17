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СПС спремно улази у изборни процес: ЦИК овјерио кандидатске листе

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 14:56

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СПС спремно улази у изборни процес: ЦИК овјерио кандидатске листе
Фото: Ustupljena fotografija

Централна изборна комисија БиХ овјерила је кандидатске листе Социјалистичке партије Српске за учешће на предстојећим Општим изборима.

Предсједник Социјалистичке партије Српске Горан Селак истакао је да овјера кандидатских листа представља важан корак у изборном процесу и потврду да је СПС испунио све законом прописане услове за учешће на изборима.

„Поносни смо што на нашим листама имамо остварене и одговорне људе који су својим радом стекли повјерење у срединама из којих долазе. Међу кандидатима су народни посланици, одборници, привредници, директори, економисти и други професионалци који представљају снажан кадровски потенцијал Социјалистичке партије Српске. Захваљујем свима који су учествовали у припреми кандидатских листа и дали свој допринос овом процесу“, рекао је Селак.

Носиоци листа Социјалистичке партије Српске за Народну скупштину Републике Српске су:

- Изборна јединица 1 – Душко Милетић из Приједора, потпредсједник СПС-а, директор „Топлане“ Приједор и одборник у Скупштини града Приједора;

- Изборна јединица 2 – Владимир Богојев из Градишке, предсједник Градског одбора СПС Градишка, руководилац „Електрокрајине“ Градишка и одборник у Скупштини града Градишка;

- Изборна јединица 3 – Горан Селак, предсједник СПС-а и министар правде у Влади Републике Српске;

- Изборна јединица 4 – Игор Јеремић из Брода, предсједник Општинског одбора СПС Брод, директор Средњошколског центра „Никола Тесла“ Брод и одборник у Скупштини општине Брод;

- Изборна јединица 5 – Драгутин Шкребић из Теслића, потпредсједник СПС-а, привредник и одборник у Скупштини општине Теслић;

- Изборна јединица 6 – Чедомир Стојановић, посланик у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ, носилац коалиционе листе СПС – Покрет Јединствена Српска;

- Изборна јединица 7 – Синиша Мијатовић из Зворника, актуелни народни посланик;

- Изборна јединица 8 – Стефан Куљанин из Источне Илиџе, економиста;

- Изборна јединица 9 – Максим Скоко из Гацка, потпредсједник СПС-а, актуелни народни посланик и директор РиТЕ Гацко.

Носиоци листа за Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ су:

- Изборна јединица 1 – Небојша Раковић из Бањалуке, организациони секретар СПС-а и делегат у Вијећу народа Републике Српске;

- Изборна јединица 2 – Јелена Родић из Теслића, предсједница Форума жена СПС-а, предсједница Удружења породица са четворо и више дјеце „4+“ Теслић и извршни директор Инвестиционо-развојне банке Републике Српске;

- Изборна јединица 3 – Дејан Кашиковић из Требиња, командир Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Требиње.

Социјалистичка партија Српске на предстојећим Општим изборима наступа под слоганом „Породица. Правда. Понос.“

Из Социјалистичке партије Српске саопштено је да ће све активности до почетка званичне изборне кампање бити провођене у складу са законом и прописима.

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Тагови :

СПС

Горан Селак

Избори 2026

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