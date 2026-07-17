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Једномјесечни притвор за мушчкарца који је по лицу исјекао комшиницу

Аутор:

Стеван Лулић
17.07.2026 15:52

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Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.
Фото: Pexels/Kindel Media

Кантонални суд у Тузли одредио је једномјесечни притвор Салиху Хидановићу, који је осумњичен да је прије три дана покушао да убије комшиницу ножем.

Он се сумњичи да је 14. јула у поподневним сатима, у тузланском насељу Солина, у алкохолисаном стању, након краћег вербалног сукоба, кухињским ножем посјекао комшиницу М.Х. у предјелу лица.

"Након чега ју је оборио на тло и држећи јој нож под вратом, наставио пријетити да ће је усмртити, а што су спријечили присутни грађани", саопштено је из Кантоналног суда.

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Притвор је одређен због постојања нарочитих околности које оправдавају бојазан да ће осумњичени, у случају пуштања на слободу, довршити покушано кривично дјело, односно поновити исто или починити кривично дјело којим је пријетио.

"Против рјешења о одређивању притвора може се уложити жалба Вијећу Кантоналног суда у Тузли путем судије за претходни поступа﻿к, у року од 24 сата од пријема рјешења", закључује се у саопштењу Суда.

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Тагови :

Притвор

покушај убиства

Тузла

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