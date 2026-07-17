Аутопутеви Српске објавили графику и упозорили возаче

Аутор:Стеван Лулић
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Након најава метеоролога да би остатак јула могао да донесе нови топлотни талас, Аутопутеви Републике Српске издали су упозорење возачима уз низ препорука.
Из овог јавног предузећа наглашавају да екстремне температуре са собом доносе и бројне ризике у свим областима живота и рада, па тако и у одвијању саобраћаја.
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"Статистика каже да љетни мјесеци спадају у најризичнији период године за вожњу, јер је то доба годишњих одмора, појачане фреквенције саобраћаја на свим путним правцима и граничним прелазима, што неминовно утиче и на концентрацију самих возача. Када се томе додају и нешто веће брзине кретања, јасно је због чега управо у љетним мјесецима долази и до повећаног броја саобраћајних незгода са тешким посљедицама по лица", наглашавају из Аутопутева Српске.
Један од основних савјета је да у периоду великих врућина, грађани пажљиво планирају своје путовање и да на пут не крећу у најтоплијем дијелу дана, већ да бирају ранојутарње часове, када су температуре ваздуха ипак мало пријатније, а они одморни и наспавани.
"Препорука стручњака јесте да се избјегава вожња током ноћи, јер организам није навикао да у том периоду буде у стању будности, тако да би то могло изазвати својеврсни шок", истичу у Аутопутевима и настављају:
"Прије самог поласка на пут, важно је провјерити исправност возила, посебно система за хлађење. Осим тога, од великог је значаја да се, прије путовања, возило правилно заштити од сунчеве свјетлости, кориштењем заштитне навлаке или рефлектујућих штитника за вјетробранска стакла, те паркирањем у хладовини. Прије самог поласка на пут, неопходно је на неколико минута отворити сва врата и прозоре, како би се из кабине 'избацио' врући ваздух, а тек након тога укључити клима уређај, који треба подесити тако да хладан ваздух не дува директно у тијело. Возачима се препоручује да температура ваздуха у кабини аутомобила буде између 22 и 25 степени, јер мање оптерећује организам и пружа угодан осјећај у вожњи".
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Осим тога, наглашавају у овом предузећу, препорука стручњака су и чешће паузе током вожње, довољан унос течности и избјегавање директног излагања сунцу, јер се на тај начин смањује оптерећење организма и повећава концентрација, што је од круцијалног значаја за безбједност свих учесника у саобраћају.
"ЈП Аутопутеви Републике Српске свима који путују мрежом ауто-путева у Српској жели срећан пут и угодну вожњу, уз препоруку да поштују саобраћајну сигнализацију и да се придржавају савјета стручњака, како би и ово љето претворили у незаборавну авантуру, пуну најљепших успомена са путовања", закључује се у саопштењу.
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