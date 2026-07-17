Logo

Биће свега: Објављена временска прогноза до краја мјесеца

Аутор:

Стеван Лулић
17.07.2026 16:44

Коментари:

0
Кроз крошње дрвећа које се налазе при дну и са стране кадра, види се јасно плаво небо испуњено великим, бијелим, волуминозним облацима.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Федерални хидрометеоролошки завод објавио је временску прогнозу до краја мјесеца јула, према којој ће бити свега, односно очекује нас промјењиво вријеме.

За задњи радни дан ове седмице, 17. јул, прогнозира се стабилно вријеме, ведро са високим температурама.

Међутим, већ субота доноси значајну промјену.

Менза у СЦ Никола Тесла у Бањалуци

Бања Лука

За три марке сва три оброка: Све погодности СЦ у Бањалуци

"Жива у термометру би се на југу земље могла пењати и до 39 степени. Од суботе, осим сунчаних периода и промјењиве наоблаке, поново се морамо прилагођавати нестабилном времену те честим пљусковима и грмљавини", кажу у ФХМЗ.

Веће нестабилности, додају метеоролози, изгледне су у Посавини и у централним планинским подручјима. На крајњем југу могућност за падавине је знатно мања.

Прогноза ФХМЗ за Сарајево до краја јула
Прогноза ФХМЗ за Сарајево до краја јула

"Минималне температуре варираће углавном између 17 и 22 у Босни, у Херцеговини од 22 до 25 степени Целзијуса. Највише дневне температуре између 27 и 34, на подручју Херцеговине од 33 до 38 степени", истиче се у прогнози.

Стабилније временске прилике очекују се у задњој седмице овог мјесеца.

Аутопутеви Републике Српске-13092025

Друштво

Аутопутеви Српске објавили графику и упозорили возаче

"Преовладаваће умјерено облачно и дјелимично сунчано уз температуре које ће бити у границама или нешто изнад просјека за ово доба године. Јутарње температуре варираће углавном између 14 и 20 у Босни до 23 у Херцеговини, највише дневне између 27 и 32 у Босни до 35 степени Целзијуса у Херцеговини", закључио је ФХМЗ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Временска прогноза

прогноза

Вријеме

Прогноза до краја јула

Коментари (0)

Више из рубрике

Уведена два нова права за грађане Републике Српске

Друштво

Уведена два нова права за грађане Републике Српске

2 ч

5
Саво Минић на Тјентишту

Друштво

Минић: ОК Фест заслужује институционалну подршку

2 ч

0
Аутопутеви Српске објавили графику и упозорили возаче

Друштво

Аутопутеви Српске објавили графику и упозорили возаче

3 ч

0
Новац

Друштво

Незапосленима у дијелу БиХ одобрено по 950 КМ на 12 мјесеци

3 ч

0

  • Најновије

19

03

Доживотна казна затвора за убиство мајке: Убадао је ножем, па маказама

18

58

Централне вијести, 17.07.2026.

18

57

Виц дана: Ракија за браћу

18

46

Хрватска: У хотелу направио рачун од 650 евра, па побјегао

18

41

Мост вриједан 11 милиона КМ спаја рафтере са Таре са Тјентиштем

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима