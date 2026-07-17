Биће свега: Објављена временска прогноза до краја мјесеца

Аутор:Стеван Лулић
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Федерални хидрометеоролошки завод објавио је временску прогнозу до краја мјесеца јула, према којој ће бити свега, односно очекује нас промјењиво вријеме.
За задњи радни дан ове седмице, 17. јул, прогнозира се стабилно вријеме, ведро са високим температурама.
Међутим, већ субота доноси значајну промјену.
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"Жива у термометру би се на југу земље могла пењати и до 39 степени. Од суботе, осим сунчаних периода и промјењиве наоблаке, поново се морамо прилагођавати нестабилном времену те честим пљусковима и грмљавини", кажу у ФХМЗ.
Веће нестабилности, додају метеоролози, изгледне су у Посавини и у централним планинским подручјима. На крајњем југу могућност за падавине је знатно мања.
"Минималне температуре варираће углавном између 17 и 22 у Босни, у Херцеговини од 22 до 25 степени Целзијуса. Највише дневне температуре између 27 и 34, на подручју Херцеговине од 33 до 38 степени", истиче се у прогнози.
Стабилније временске прилике очекују се у задњој седмице овог мјесеца.
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"Преовладаваће умјерено облачно и дјелимично сунчано уз температуре које ће бити у границама или нешто изнад просјека за ово доба године. Јутарње температуре варираће углавном између 14 и 20 у Босни до 23 у Херцеговини, највише дневне између 27 и 32 у Босни до 35 степени Целзијуса у Херцеговини", закључио је ФХМЗ.
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