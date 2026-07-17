Сувенири које не смијете понијети са љетовања: Казне иду и до 150.000 евра

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Туристи готово увијек са путовања носе сувенире, а многи не знају да им неки неки од њих могу направити проблем приликом преаска границе.
Многи прво помисле на предмете направљене од слоноваче и тропског дрвета, али потешкоће могу настати и због наизглед безазлених успомена попут шкољки, пијеска или камења, чије је изношење из појединих земаља забрањено.
Ауто-мото
Омиљени детаљ на ауту може направити проблеме ако идете у Хрватску
С друге стране, постоје предмети који су у неким земљама Европе потпуно дозвољени, али у другим државама подлијежу забрани.
Путници би требало унапријед да се информишу који сувенири могу изазвати проблеме на граници и шта смију да понесу са свог одмора за себе и своје најближе – савјетује стручњак за путовања ОАМТЦ-а Дагмар Редел.
Уопштено говорећи, угрожене биљне и животињске врсте заштићене су међународном ЦИТЕС конвенцијом о трговини угроженим врстама дивље флоре и фауне. Куповина сувенира направљених од ових врста представља кривично дјело, преноси Каматица.
Нелегалан унос, конкретно у Аустрију, може бити кажњен новчаном казном до 80.000 евра или затворском казном до пет година – упозорава Редел.
У саопштењу ОАМТЦ наводи правила која важе у појединим популарним туристичким дестинацијама.
Фудбал
Срђан Башић након потписа: Војводина је велики клуб, сањам утакмице на ''Карађорђу''
У популарној туристичкој дестинацији Хрватској постоје заштићене врсте шкољки и морских пужева, објашњава стручњак за путовања ОАМТЦ-а.
Њихово изношење из земље је због тога забрањено и може довести до високих новчаних казни – каже он. Поред тога, непрерађени тартуфи могу се изнијети из земље само уз одговарајућу извозну дозволу.
На италијанским плажама такође није дозвољено узимати пијесак и шкољке. Према подацима Италијанске националне туристичке организације (ЕНИТ), таква пракса забрањена је италијанским Поморским закоником (Цодице ди Навигазионе). У зависности од региона, казне могу износити од неколико стотина до хиљаду евра, док на Сардинији достижу и до 3.000 евра.
Са археолошких налазишта није дозвољено односити археолошке предмете.
Археолошки предмети не смију да се износе из Грчке без дозволе. То важи и за камење које појединци сакупе на археолошким налазиштима – каже Редел.
Француска такође има прописе којима штити своје плаже и обалу, па је забрањено односити пијесак, шкољке и камење као сувенире.
Остали спортови
Седми Хектор фајт најт доноси нешто ново: ''Ливница'' доноси спектакл
Осим тога, заштићене су и биљке које расту само на одређеним подручјима, на примјер дуж обале. Казне за кршење ових прописа посебно су високе и могу износити до 150.000 евра. Исто важи и за биљке у планинским предјелима, нарочито у француским националним парковима и резерватима природе – објашњава стручњак ОАМТЦ-а.
Туристима није дозвољено да из Шпаније износе природне материјале попут шкољки, вулканског камења, других стијена или фосила. На канарском острву Фуертевентура налази се позната плажа Попцорн Беацх, гдје су фосили морских алги веома популарни међу туристима.
Како би се заштитио овај природни феномен и спријечило да туристи односе фосиле, на лицу мјеста већ се спроводе информативне кампање. Прије свега, на аеродрому на Фуертевентури спроводе се строге контроле како би се спријечило уношење забрањених сувенира у пртљаг – објашњава Редел.
У зависности од дестинације, поједини предмети не би требало да се нађу у коферу и најбоље их је оставити код куће. Оно што је у Аустрији сасвим уобичајено, у другим земљама може представљати проблем, па чак довести и до високих казни или одузимања ствари – објашњава стручњак за путовања.
Електронске цигарете забрањене су у Аустралији и Вијетнаму, док су производи од конопље, попут ЦБД капи, незаконити у бројним државама Јужне Америке и Африке. Путници који одлазе у Сингапур требало би да избјегавају уношење жвакаћих гума, јер у тој азијској држави важи строга забрана.
Друштво
Биће свега: Објављена временска прогноза до краја мјесеца
Мање позната, али такође строго забрањена, јесте и употреба крема за сунчање које садрже одређене УВ филтере, због чега је њихов унос забрањен на Хавајима, појединим карипским острвима и у Аустралији. У Кенији је, између осталог, забрањен и унос пластичних кеса.
Чак су и наизглед безазлени сувенири, попут Киндер јаја, која су у Аустрији деценијама веома популарна, забрањени у САД, њихов увоз тамо је строго забрањен – закључује Редел.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Савјети
3 ч0
Савјети
21 ч0
Савјети
1 д0
Савјети
1 д0
Најновије
Тренутно на програму