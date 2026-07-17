Срђан Башић након потписа: Војводина је велики клуб, сањам утакмице на ''Карађорђу''

Аутор:Иван Драгичевић
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Млади српски фудбалер Срђан Башић добрим играма у Лакташима, заслужио је пажњу Војводине те је након успјешне сезоне поткријепљене са 13 голова у Првој лиги Републике Српске потписао уговор са новосадским клубом.
Момак рођен у Дервенти 2006. године, показао је потенцијал који није остао непримјећен.
"Много ми значи све ово. Војводина је велики клуб. Част ми је што су ме прије свега пратили, а затим и процијенили да имам квалитет. Договорена је позајмица у Вршац, прикључио сам се новим саиграчима. Задовољан сам, добро су ме прихватили, начин рада ми такође одговара. Желим да помогнем Вршцу да испуни циљеве у новој сезони, а на индивидуалном плану још већи напредак у игри те да покажем да сам спреман за већу степеницу у каријери. Од мојих игара зависиће доста тога, сигуран сам у себе, вјерујем да могу да понесем дрес Војводине. Била би ми част да обучем дрес тако великог клуба, добио сам прилику и учинићу све да је искористим. Сањам деби на ''Карађорђу''", истакао је Башић.
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