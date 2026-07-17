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Красимир Балаков за АТВ: Имали смо златну генерацију

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 11:05

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Красимир Балаков за АТВ: Имали смо златну генерацију
Фото: ATV

Красимир Балаков, један од најбољих фудбалера у историји Бугарске, говорио је за АТВ.

Наш Андреј Кнежевић разговарао је у Софији са чланом легендарне бугарске генерације из 1994. године, која је била четврта на Свјетском првенству у Америци.

Екипа АТВ-а посјетила је Балакова у његовом ресторану у бугарској престоници.

Погледајте комплетан разговор:

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Тагови :

Красимир Балаков

Бугарска

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