Красимир Балаков за АТВ: Имали смо златну генерацију

Аутор:АТВ редакција
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Красимир Балаков, један од најбољих фудбалера у историји Бугарске, говорио је за АТВ.
Наш Андреј Кнежевић разговарао је у Софији са чланом легендарне бугарске генерације из 1994. године, која је била четврта на Свјетском првенству у Америци.
Екипа АТВ-а посјетила је Балакова у његовом ресторану у бугарској престоници.
Погледајте комплетан разговор:
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