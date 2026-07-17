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Потврђена оптужница против Еллвиса Кељмендија због изазивања опште опасности

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 11:40

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Потврђена оптужница против Еллвиса Кељмендија због изазивања опште опасности

Општински суд у Сарајеву потврдио је оптужницу Тужилаштва КС против Еллвиса Кељмендија због кривичног дјела изазивање опште опасности.

Оптужени се терети да је 22. марта 2026. године, око 14:45 сати, возећи аутомобил Фолксваген Голф 8 улицом Нова Бутмирска цеста на подручју Илиџе, кроз прозор испалио 12 хитаца из пиштоља.

На тај начин је угрозио животе путника у аутомобилу, грађана који су се кретали улицом, као и особа које су у том тренутку боравиле у баштама угоститељских објеката у једном стамбено-пословном комплексу, изазвавши притом узнемиреност већег броја грађана.

Надлежна тужитељица је предложила суду саслушање пет свједока, једног вјештака и извођење око 40 материјалних доказа, саопштено је из Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево.

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Тагови :

Кантонално тужилаштво Сарајево

Потврђена оптужница

Полиција

Еллвис Кељменди

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