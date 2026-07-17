Потврђена оптужница против Еллвиса Кељмендија због изазивања опште опасности

Аутор:АТВ редакција
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Општински суд у Сарајеву потврдио је оптужницу Тужилаштва КС против Еллвиса Кељмендија због кривичног дјела изазивање опште опасности.
Оптужени се терети да је 22. марта 2026. године, око 14:45 сати, возећи аутомобил Фолксваген Голф 8 улицом Нова Бутмирска цеста на подручју Илиџе, кроз прозор испалио 12 хитаца из пиштоља.
На тај начин је угрозио животе путника у аутомобилу, грађана који су се кретали улицом, као и особа које су у том тренутку боравиле у баштама угоститељских објеката у једном стамбено-пословном комплексу, изазвавши притом узнемиреност већег броја грађана.
Надлежна тужитељица је предложила суду саслушање пет свједока, једног вјештака и извођење око 40 материјалних доказа, саопштено је из Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево.
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