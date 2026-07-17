Шибицарском преваром старици у Требињу украли 4.500 евра

Аутор:Огњен Матавуљ
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Окружно јавно тужилаштво у Требињу подигло је оптужницу против држављана Србије Н.П. и Т.Д. због сумње да су преварили 76-годишњу старицу и украли јој 4.500 евра!
Све се одиграло 25. јула 2024. године у Милешевској улици у Требињу.
У оптужници се наводи да су Н.П. и Т.Д. пришли старици А.Ж. (76) испред улаза у којем живи. Оптужени Т.Д. јој се представио као комшија из сусједног улаза и понудили су јој да окуша срећу у игри са три кованице, тако што ће погодити која је кованица на полеђини обојена црвеном бојом.
”Н.П. је на новине поставио три кованице и А.Ж. је у два наврата изабрала новчаницу са црвеном полеђином. Као добитак старици су дали 200 евра. Новац су јој потом узели и рекли да ће га добити ако даље буде играла својим новцем”, наводи се у оптужници.
Појашњава се да је А.Ж. тако доведена у заблуду да може остварити лак новчани приход. Вратила се у свој стан, узела је 4.500 евра, и изашла пред зграду.
”Осумњичени Н.П. и Т. Д. су је сачекали и предали јој претходни добитак. Потом су тражили да изброје с колико новца А. Ж. располаже за игру. Старица им је предала новац и Н.П. је кренуо да га броји, док се Т.Д. удаљио наводећи да није закључао свој стан. Затим се и Н.П. да у бијег и обојица су заједно побјегли аутомобилом `ауди А1`”, наводи се у оптужници.
Оптуженима је на терет стављено кривично дјело преваре, за које је законом предвиђена казна затвора од шест мјесеци до три године.
Оптужницу је потврдио Основни суд у Требињу.
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