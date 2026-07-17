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Шибицарском преваром старици у Требињу украли 4.500 евра

Аутор:

Огњен Матавуљ
17.07.2026 11:25

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шибицарска превара
Фото: АТВ

Окружно јавно тужилаштво у Требињу подигло је оптужницу против држављана Србије Н.П. и Т.Д. због сумње да су преварили 76-годишњу старицу и украли јој 4.500 евра!

Све се одиграло 25. јула 2024. године у Милешевској улици у Требињу.

Игра обојене кованице

У оптужници се наводи да су Н.П. и Т.Д. пришли старици А.Ж. (76) испред улаза у којем живи. Оптужени Т.Д. јој се представио као комшија из сусједног улаза и понудили су јој да окуша срећу у игри са три кованице, тако што ће погодити која је кованица на полеђини обојена црвеном бојом.

”Н.П. је на новине поставио три кованице и А.Ж. је у два наврата изабрала новчаницу са црвеном полеђином. Као добитак старици су дали 200 евра. Новац су јој потом узели и рекли да ће га добити ако даље буде играла својим новцем”, наводи се у оптужници.

Добитком је намамили да донесе новац

Појашњава се да је А.Ж. тако доведена у заблуду да може остварити лак новчани приход. Вратила се у свој стан, узела је 4.500 евра, и изашла пред зграду.

”Осумњичени Н.П. и Т. Д. су је сачекали и предали јој претходни добитак. Потом су тражили да изброје с колико новца А. Ж. располаже за игру. Старица им је предала новац и Н.П. је кренуо да га броји, док се Т.Д. удаљио наводећи да није закључао свој стан. Затим се и Н.П. да у бијег и обојица су заједно побјегли аутомобилом `ауди А1`”, наводи се у оптужници.

Пријети им до три године затвора

Оптуженима је на терет стављено кривично дјело преваре, за које је законом предвиђена казна затвора од шест мјесеци до три године.

Оптужницу је потврдио Основни суд у Требињу.

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Тагови :

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старици украли 4.500 евра

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