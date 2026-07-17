Осумњичени за покушај обљубе дјевојчице (14) у Бијељини предат Тужилаштву

Аутор:Огњен Матавуљ
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Тузлак З.П. који је ухапшен у акцији ”Карика” због врбовање дјеце за порнографију спроведен је у Окружно јавно тужилаштво у Бијељини.
Њега ће током дана испитати дежурни тужилац који ће потом донијети одлуку о евентуалном приједлогу за притвор.
Осумњичени је ухапшен у Бијељини након што је дошао на састанак са 14-годишњом дјевојчицом, с намјером обљубе. Међутим на договореном мјесту сачекали су га и ухапсили инспектори Управе криминалистичке полиције МУП-а Републике Српске.
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Хапшење у Бијељини: Уговорио обљубу 14-годишњакиње, ухапшен на састанку
”З.П. се сумњичи да је путем друштвених мрежа врбовао дјецу, наводио дјецу на израду садржаја дјечије порнографије, односно тражио да се описујући детаљно на који начин фотографишу интимне дијелове тијела, те упознавао дјецу са порнографијом, шаљући им фотографије и видео материјал порнографског садржаја, након чега је кроз комуникацију, користећи се друштвеним мрежама и апликацијама за комуникацију, договорио састанак са дјететом ради вршења обљубе. Ухапшен је када је дошао на састанак, а узраст дјетета са којом је комуницирао је 14 година”, саопштио је МУП Српске.
Додају да се З.П. на терет ставља да је починио кривична дјела искориштавање компјутерске мреже или комуникације другим техничким средствима за извршење кривичних дјела сексуалног злостављања или искориштавања дјетета, искориштавање дјеце за порнографију и упознавање дјеце са порнографијом.
”У сарадњи са полицијским службеницима МУП-а Тузланског кантона извршени су претреси стамбених просторија које З.П. користи, при чему су пронађени и одузети мобилни телефони и други предмети који су кориштени за извршење кривичних дјела. Након криминалистичке обраде осумњичени ће бити предат Окружном јавном тужилаштву у Бијељини уз извјештај о почињеним кривичним дјелима”, наводи се у саопштењу МУП-а.
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