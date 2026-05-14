Ухапшени у акцији "Карика" предани у надлежност ОЈТ Бијељина

Аутор:АТВ
Коментари:0
Пет лица ухапшених у великој међународној полицијској акцији кодног назива "Карика", предато је у надлежност Окружног јавног тужилаштва у Бијељини.
Након опсежне криминалистичке обраде, осумњичени су уз извјештај о почињеним кривичним дјелима спроведени тужиоцу. Терете се за сексуално злостављање и искориштавање дјеце путем интернета.
Подсјећамо, акција "Карика" реализована је у сарадњи Јединице за високотехнолошки криминалитет МУП-а Српске, полицијским службеницима Министарства унутрашњих послова Републике Србије и Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона. Разбијање ове групе резултат је вишемјесечног рада на сузбијању најопаснијих облика дигиталног криминала усмјереног против најмлађих.
За осталим лицима која су обухваћена овом међународном истрагом и даље се интензивно трага
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
1 д0
Регион
1 ч0
Хроника
1 ч2
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч2
Хроника
1 ч0
Хроника
2 ч0
Најновије
14
22
14
21
14
16
14
07
14
03
Тренутно на програму