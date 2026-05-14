Ухапшени у акцији "Карика" предани у надлежност ОЈТ Бијељина

Аутор:

АТВ
14.05.2026 13:14

Спровођење ухапшених у акцији Крика у ОЈТ Бијељина.
Фото: МУП РС

Пет лица ухапшених у великој међународној полицијској акцији кодног назива "Карика", предато је у надлежност Окружног јавног тужилаштва у Бијељини.

Након опсежне криминалистичке обраде, осумњичени су уз извјештај о почињеним кривичним дјелима спроведени тужиоцу. Терете се за сексуално злостављање и искориштавање дјеце путем интернета.

Подсјећамо, акција "Карика" реализована је у сарадњи Јединице за високотехнолошки криминалитет МУП-а Српске, полицијским службеницима Министарства унутрашњих послова Републике Србије и Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона. Разбијање ове групе резултат је вишемјесечног рада на сузбијању најопаснијих облика дигиталног криминала усмјереног против најмлађих.

За осталим лицима која су обухваћена овом међународном истрагом и даље се интензивно трага

